La Selección argentina femenina se enfrentará a Paraguay esta noche, por el tercer puesto de la Copa América, en la cual no solo está en juego un lugar en el podio sino que se juega el último pasaje para el Mundial 2023, que se disputará en Australia y Nueva Zelanda. El encuentro tendrá lugar en el estadio Centenario de la ciudad colombiana de Armenia desde las 21, y contará con la transmisión de la TV Pública. Luego de la ajustada y dolorosa eliminación en semifinales ante Colombia por 1 a 0, el equipo dirigido por Germán Portanova buscará subir al podio de la competencia y llegar a la máxima cita deportiva de 2023 en Australia y Nueva Zelanda. El seleccionado nacional, que también participará de los Panamericanos de Santiago de Chile, no contará con la defensora Aldana Cometti, que dio positivo de Covid-19 y permanece aislada. Ante esta situación, desde la delegación presentaron un segundo hisopado, el cual fue negativo, pero las autoridades colombianas la consideró positiva por el resultado del primer test de antígenos y deberá cumplir los siete días de aislamiento. Esta baja, se suma a la de Gabriela Chávez, quien fue expulsada en la derrota ante el combinado de Colombia y aún no se definió quien será su reemplazante. En cambio, Sophia Braun, reemplazará a Cometti, y se refirió al cotejo de esta noche: "El partido con Paraguay será muy intenso

Ambos queremos ganar y nos jugamos el último lugar para clasificar automáticamente al Mundial". "Estoy muy feliz de haber decidido representar a este país

Después del partido con Colombia me llegaron algunos mensajes del estilo Gracias por representar a Argentina y fue muy lindo", sostuvo. Por último, el seleccionado paraguayo cayó ante Brasil por 2-0 y en la primera fase acabó debajo de Colombia, con 9 puntos producto de tres triunfos y una derrota.. Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro: Copa América Femenina. Tercer Puesto. Argentina - Paraguay. Estadio: Centenario de Armenia (Colombia). Hora de inicio: 21. TV: Tv Pública. Argentina: Vanina Correa; Marina Delgado, Agustina Barroso, Sophia Braun, Eliana Stábile; Daiana Farfán, Romina Núñez, Florencia Bonsegundo, Estefanía Banini; Yamila Rodríguez y Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova. Paraguay: Alicia Bobadila; Ramona Martínez, María Martínez, Hilda Riveros, Daysy Bareiro; Fanny Godoy, Dulce Quintana, Jessica Martínez, Fabiola Sandoval, Fanny Gauto, y Rebeca Fernández. DT: Marcello Frigerio. LG/PT NA