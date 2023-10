El próximo domingo 8 de octubre se cumplirá un año del fallecimiento de Juliana Gómez, la jugadora de Argentino de Merlo que perdió la vida en un accidente de tránsito al regresar en autos particulares de disputar un partido frente a Atlético Rafaela. Esa fecha, en 2022, marcó un antes y un después en el fútbol femenino y expuso las condiciones de la mayoría de los planteles de la disciplina. Esa fecha, en 2023, volverá a marcar un antes y un después: Marisa, madre de Juliana, inaugurará la fundación que llevará el nombre de su hija y, junto a un equipo de diferentes profesionales, buscará acompañar a las jugadoras y defender sus sueños para que "ninguna otra mamá se quede con los brazos vacíos". "Después de todo lo que pasó, me hizo un click en la cabeza y me di cuenta de que si me callaba era el famoso ´aquí no ha pasado nada´. Empecé a adentrarme en el fútbol femenino y vi que estaba todo atado con alambre, que las chicas estaban a la deriva

Primero que nada, por mi fe y gracias a Dios tuve la fuerza para poder perdonar, para poder evitar que el odio me carcomiera por dentro. Pensé que algo tenía que hacer y salió la idea de la fundación", relató Marisa en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas. Y añadió: "Fui a la AFA para saber si realmente ellos le habían dado presupuesto al club o no, no sabía dónde estaba parada. Me respondieron que no, que no existía la obligación y ahí les conté mi intención de armar la fundación para que no volviera a pasar

Me dieron el apoyo y me dijeron que querían que seamos un nexo entre ellos y los clubes". Respecto a los objetivos de la iniciativa, detalló: "La fundación está destinada a brindar protección, acompañamiento e inclusión a las futbolistas de todo el país. Vamos a tener un Departamento de Género, uno psicológico, uno social. Buscamos apoyarlas desde nuestro lugar, hay muchas chicas que vienen de hogares difíciles y la problemática es muy compleja. Queremos que la fundación sea sus casas, estar para lo que necesiten y brindarles contención, no solamente un par de botines". Marisa inició el camino casi sin pensarlo. Eligió convertir el dolor en lucha y en el proceso conoció a una gran cantidad de personas que la ayudaron a conformar la fundación que será inaugurada el domingo 8 de octubre en el Teatro Municipal de Merlo, a partir de las 15. "Fue de puro corazón. Gente que se me fue acoplando, que se fue enterando por las redes. Uniéndonos todos vimos que algo se podía cambiar, que había que empezar de abajo para arriba. Las jugadoras que llegan a Primera son muy pocas, ¿Qué pasa con el resto? La idea es que al menos cuenten con las condiciones mínimas e indispensables. Me sorprendió que me escribieran personas de todo el país. Los profesionales se unieron ellos solos, se conectaron conmigo desde el corazón. Ahora estamos enfocados en la inauguración", manifestó Marisa a NA

En esa línea, continuó: "Yo lo hago por las chicas. Ese día me quedé con los brazos vacíos, a mi hija no la pude volver a abrazar jamás. Siento que ayudándolas a ellas vuelvo a abrazarla. No sabía de muchas cosas que pasaban en ese momento en el club, hacer algo ahora me pone de pie"

MIRÁ TAMBIÉN Los argentinos Ham y Hesar fueron convocados por Siria para las Eliminatorias de Asia

La Fundación Juliana Gómez tendrá como padrino al reconocido "Profe" Fernando Signorini, histórico preparador físico de Diego Armando Maradona, quien no dudó a la hora de brindar su apoyo al proyecto

"Le pedimos un video. Se lo pedí con temor por ser semejante figura, pero es una persona con una humildad impresionante. Me dijo que no se prendía en cualquier causa, pero que esta era noble y me dio su apoyo. Incluso me preguntó si estaba segura de que no había una persona que se mereciera más que él ser el padrino… Está desde el minuto cero, ayudó un montón y me enseñó mucho de la vida", señaló Marisa

Otro momento inolvidable para la madre de Juliana fue días atrás, cuando logró concretar otro sueño de su hija: conoció al vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, y le mostró una carta que le había escrito la jugadora, que luego fue firmada por el ex enganche

"Cuando entré a su habitación, que durante un mes no pude entrar, vi sobre el escritorio algunos papeles. Yo ya sabía de la admiración, ella decía que era de Boca y de Riquelme. Cuando leí esa carta de su puño y letra, decidí que tenía que llegar por más inaccesible que pareciera ser. Fui conociendo gente y dio la casualidad de que algunas personas trabajaban en Boca. Después de casi un año me invitaron a la cancha y me dijeron que llevara la carta…", contó. A su vez, prosiguió: "Ya cuando entré me largué a llorar al pensar en cómo se sentiría ella. Salió Riquelme y con sus abrazos me dijo todo. Sacamos una foto y me firmó la carta. Para mí fue un sueño cumplido, con las emociones a flor de piel. Esas cosas me levantan, me ponen las pilas". "A veces no me doy cuenta en el lugar que estoy. Solo deseo que ninguna otra mamá se quede con los brazos vacíos, que ninguna otra futbolista se vaya a jugar con la pasión con la que se fue mi hija y vuelva en un cajón. Hasta el último día de mi voy a vivir para que eso no pase", remarcó Marisa. Por última, se refirió al evento del próximo domingo en el Teatro Municipal de Merlo: "Va a ser un día difícil. Primero habrá un homenaje al cumplirse el primer año sin ella. Pero también va a ser una victoria que se cumpla de esta manera, con una fundación que lleva su nombre. Vamos a contar con ex jugadores, artistas y eventos musicales. Van a ser muchos sentimientos encontrados, pero es una alegría seguir de pie y estar trabajando. Ahora hasta FIFA no paro, aunque antes me gustaría llegar a (Lionel) Messi"

MIRÁ TAMBIÉN Defensa y Justicia buscará mañana una remontada épica ante Liga Deportiva de Ecuador

FG/KDV NA