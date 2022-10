El seleccionado argentino de handball, Los Gladiadores, se impuso esta noche por un contundente 41 a 26 a su par de Paraguay para adjudicarse la Copa Confraternidad Binacional que tuvo lugar en el microestadio cerrado de Chaco For Ever.

Además de este amistoso ante Paraguay el seleccionado argentino, bajo la organización del gobierno de Chaco y con el apoyo de la Asociación Chaqueña de Handball, realizó dos entrenamientos abiertos al público y a la prensa entre ayer y hoy por la mañana.

A su vez el cuerpo técnico argentino encabezado por Guillermo Milano llevará a cabo mañana en Resistencia una clínica para entrenadores locales.

Y precisamente la Copa Confraternidad Binacional llevó el nombre de Javier Pérez Kohut en homenaje al reconocido entrenador fallecido en enero de este año, que fue quien llevó a Chaco a la máxima categoría en el Torneo Argentino A masculino y al club Chaco For Ever a ser campeón local en múltiples ocasiones y lograr sucesivos ascensos desde la divisional C hasta la A en Torneos Nacionales.

El seleccionado argentino ya había visitado el interior del país en junio pasado, cuando ganó en Alta Gracia, Córdoba, la Copa Tres Naciones justamente ante Paraguay (victoria 52 a12) y Uruguay 37 a 19).

Y ahora llegó a la capital chaqueña en el marco de su preparación para los Juegos Suramericanos Asunción 2022 (Odesur), que en la especialidad del handball tendrá la realización de la competencia masculina entre el 11 y el 15 de octubre, con el estímulo de que otorgará plazas para los Panamericanos de Santiago de Chile 2023, previos a los Juegos Olímpicos de París 2024. (Télam)