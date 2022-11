El seleccionador de España, Luis Enrique, aseguró hoy que sus dirigidos "no especularán" ante Japón, rival del próximo miércoles por la tercera y última fecha del grupo E del Mundial de Qatar 2022.

"Japón nos va a presentar dificultades por la calidad. Muchos juegan en la Bundesliga. No será fácil por la necesidad que tendrán si, yendo empatados, Alemania va ganando a Costa Rica. No especularemos", afirmó Luis Enrique en su canal oficial de Twitch.

"Japón tiene jugadores de calidad, no físicamente muy fuertes, pero sí muy rápidos. Con dos tendencias: cuando no necesitan llegar al resultado se quedan en su campo y replegados, pero cuando van perdiendo son capaces de presionar. Contra nosotros pueden pasar esas dos circunstancias y tenemos que estar preparados", analizó el ex DT de Barcelona de España.

El grupo E ofrece paridad con vistas a la clasificación a los octavos de final. España lidera con 4 puntos, seguido de Japón y Costa Rica (3), y Alemania (1).

Luis Enrique, en otra entrega distendida de su charla en Twitch, reveló el diálogo que tuvo con el seleccionador alemán Hansi Flick, luego del empate 1-1 del domingo pasado: "Hemos quedado para la final, como si fuéramos una pareja. La única vía de poder encontrarnos otra vez a Alemania es en la final. Un poco de broma o en serio dijimos que nos veremos el 18 en Doha para jugar la final".

Por otra parte, le consultaron si en caso de ganar el Mundial de Qatar se presentaría como candidato a presidente en su país, y contestó lo siguiente: "Bueno, podría ser una opción. Eso sí, me comprometería a que si el primer año no cumplo el 50% de lo que prometo en campaña, lo dejo. El que quiera gobernar que gobierne pero que cumpla el 50% por lo menos. Hablar, hablan muy bien, pero no veo a ningún partido en la oposición que valore algo que haya hecho bien el gobierno, el que sea. Un poco de sentido común". (Télam)