El seleccionador de Japón, Hayime Moriyasu, dijo hoy que ante España saldrán "a ganar" en busca de la clasificación a los octavos de final de Qatar 2022, luego de la derrota 1-0 ante Costa Rica por el grupo E.

"Contra España saldremos a ganar. Saldremos con otro plan, así que para el próximo partido iremos por todo. Veremos el partido de esta noche de España contra Alemania y lo intentaremos preparar lo mejor posible", señaló Moriyasu en conferencia de prensa.

El entrenador japonés aceptó que su equipo "debe mejorar" de cara a la última fecha de la fase de grupos que pondrá el juego el pase a los octavos de final.

"Hoy intentamos no conceder un gol. La primera parte no fue muy vistosa, pero creo que controlamos el partido y en la segunda mitad tuvimos bastante más posesión de balón. Pero eso no nos bastó. Pensábamos que íbamos a ganar, pero nos ganaron ellos", apuntó sobre la derrota con los "Ticos".

Japón debutó en Qatar 2022 con la gran victoria 2-1 ante Alemania, uno de los campeones del mundo, y el próximo jueves enfrentará a otro campeón mundial.

"Que le hayamos ganado a Alemania no quiere decir que vayamos a vencer a España. Los dos son campeones del mundo. El partido de España será difícil e intenso; será duro. Pero tenemos nuestra oportunidad y con confianza iremos a por el partido", cerró. (Télam)