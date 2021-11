El entrenador de Racing Club, Fernando Gago, consideró hoy "difícil" el partido del próximo domingo ante Colón de Santa Fe por la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) porque será "un juego de estrategias".

Gago, en conferencia de prensa desde la sala de prensa del Cilindro de Avellaneda, destacó los atributos del último campeón del fútbol argentino: "Colón juega muy bien, tiene grandes individualidades, con varias bajas y dependiendo de quién juega tendremos un panorama de qué hará. Será un juego de estrategia. Vienen jugando bien, con un buen entrenador. Será un partido difícil".

El DT de Racing no confirmó el equipo y dijo al respecto: "Esperaré a ver como están los chicos antes de confirmarlo. No es para ocultar, no busco eso, trato de que todos se entrenen de la misma manera. Es lindo porque los veo con una motivación extra. Hay jugadores que se dan cuenta si serán titulares. Es una experiencia que viví en Europa".

Ante Colón, Racing no podrá contar con dos futbolistas como el chileno Eugenio Mena (desgarro en el bíceps femoral izquierdo) y el paraguayo Matías Rojas (desgarro en el aductor de la pierna izquierda). Gago los consideró "importantes para el equipo", buscará la mejor manera para reemplazarlos y de ahí dependerá que tipo de esquema empleará.

MIRÁ TAMBIÉN River y Boca se enfrentan en la semifinal superclásica del Clausura femenino de fútbol

El entrenador desmintió que haya pensado en refuerzos para el próximo año: "Me enteré que hubo nombres, pero no lo tengo. Además hay un torneo, tenemos un objetivo claro de entrar a una copa, tanto jugadores como cuerpo técnico. Habrá tiempo para analizar eso".

Por último, se refirió al posible retiro del ídolo Lisandro López: "Depende de él, son decisiones del jugador, más allá de que hablé con él". (Télam)