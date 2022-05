Facundo Conte, una de las figuras del seleccionado argentino de vóleibol que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, volvió al país para seguir aportando a la albiceleste, además de revolucionar el mercado local para jugar su primera Liga Argentina en Ciudad de Buenos Aires.

"El bronce me generó tanto que no estaba listo para dejar la Selección", le contó Facundo, de 32 años, a Télam. "La verdad es que no sabía si estar o no este año porque también pensé en colocar eso que nos pasó en Tokio como un broche, poner la medalla en un estante y recordar ese momento para toda la vida, pero a la vez no estaba listo para despedirme de la Selección justamente por todo lo que generó en mí, en mis compañeros y en el vóley argentino en el general".

Una de las cosas que la medalla le generó a Conte fueron ganas de volver a sus raíces. Después de 18 años en equipos del exterior (pasó por las ligas de Italia, Polonia, Brasil, Rusia y China), el receptor punta retornará a "Muni" -su primer club- para jugar la Liga por primera vez. Primero está la temporada de selecciones, con la Liga de Naciones (VNL) y el Mundial de Polonia y Eslovenia en el calendario 2022, y a partir de octubre la Liga Aclav.

"Lo más lindo que nos dejaron los Juegos Olímpicos, más allá del metal, fue el cariño de la gente. Un poco por eso también tomé la decisión de jugar la Liga Argentina, porque me conectó a algo que tenía adentro hace mucho tiempo. Se trata de compartir el hacer por y para el deporte", aseguró Conte.

"Compartimos emociones, por eso el deporte es tan mágico, y más con la Selección Argentina. Poder volver al país para recibir ese amor y seguir compartiendo es increíble", agregó el "Heredero", hijo de Hugo Conte, uno de los mejores voleibolistas de la historia y medalla de bronce en el Mundial 82 y en los Juegos de Seúl 1988.

Recién llegado de Polonia, donde jugó la última temporada en Aluron Warta Zawiercie, Conte tuvo su presentación en el Club Ciudad con cientos de jóvenes, aunque primero se enfocará en el seleccionado. "El recibimiento que me dieron en mi club fue impresionante, muy emotivo, vinieron a recibirme y festejarme de alguna manera. Es hermoso volver a casa: encontrarme con mi familia, con mis amigos, poder compartir todo lo vivido este tiempo con el vóley y volver a tener ese sentido de pertenencia", se emocionó el número 7 en diálogo con Télam.

"Después de haber vivido lo que vivimos en Tokio no podía escaparme de esto y necesitaba compartir con mi gente y volver a conectarme. Esta temporada en Polonia fue difícil por eso, porque no logré conectar con el lugar pese a que ya lo conocía. Es todo muy distante, muy diferente. Creo que Tokio nos enseñó que la unión es lo más importante y me dio lo más hermoso que obtuve en el deporte", explicó Conte.

"Cuando tomé la decisión sentí vértigo pero estoy muy feliz de haberlo hecho. Espero divertirme mucho esta temporada y ganar un título también", sostuvo Facundo sobre la Liga Argentina, donde Ciudad perdió las últimas dos finales contra UPCN de San Juan.

Conte y el seleccionado masculino que dirige Marcelo Méndez presentarán la medalla de bronce olímpica -la segunda en la historia para el vóleibol argentino después de Seúl 88- este jueves y viernes en el estadio Héctor Etchart de Ferro, en dos amistosos contra Países Bajos, con entradas agotadas pocas horas después de salir a la venta.

Será el puntapié inicial de un año en el que la Argentina jugará, entre otros torneos, la VNL en Canadá, Filipinas y Japón (en junio y julio) y el Mundial de Polonia y Eslovenia (del 26 de agosto al 11 de septiembre).

¿Las expectativas? "Esperar algo sería osado después de lo que conseguimos en Tokio. Este año es importante por el Mundial, pero lo que logramos en los Juegos Olímpicos fue increíble. Y lo logramos como equipo, deportivamente, para ese objetivo entonces lo más importante es estar listo para dar y no para esperar", consideró Conte en la charla con Télam.

Entre los medallistas que dejaron la Selección está el central Sebastián Solé, subcampeón en la Superliga de Italia (la NBA del vóley) que decidió dedicarle más tiempo a su familia y poner fin a su carrera con la camiseta argentina tras 15 años. "Seba es una de las piezas que más vamos a extrañar. Lo apoyo en la decisión que tomó, aunque sea dolorosa para nosotros. Es un hermano", expresó Conte.

El opuesto Federico Pereyra y el punta Cristian Poglajen son los otros dos que no están en la convocatoria. "Son jugadores que han estado mucho tiempo en la Selección, aunque los más chicos demostraron ser fundamentales en el equipo: Santi Danani, Agustín Loser, Bruno Lima y Mati Sánchez. Tuvimos una combinación que fue muy importante en los Juegos. Espero que este año, con incorporaciones de muy buena proyección, puedan sumarse más jóvenes a la Selección y se nos den las cosas también", concluyó Facundo.

(Télam)