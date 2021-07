Conmebol suspendió hoy por tiempo indeterminado al juez principal del partido entre Boca y Atlético Mineiro, el colombiano Andrés Rojas, y al encargado del VAR, el paraguayo Derlis López, por cometer "errores graves" al anular un gol del "Xeneize" por una presunta falta de Norberto Briasco sobre Nathan. La Comisión de Árbitros del organismo tomó la decisión debido a que los árbitros "han incurrido en errores graves" durante el encuentro de ida, disputado en el estadio "La Bombonera", por los octavos de final de la Copa Libertadores. Ante el fallo de los jueces, Conmebol tomó la decisión de suspender tanto a Rojas como a López "por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas" por la entidad, al tiempo que dio a conocer los audios del momento de la polémica anulación del gol de Boca. Primero, el VAR analizó una jugada previa protagonizada por el mediocampista Diego "Pulpo" González, quien luego sería el autor del tanto. "Ambos saltan, quiero ver el brazo. No hay empujón, no veo el brazo extendido, el contacto es por acción hombro por hombro", manifestaron respecto a esa situación, que consideraron "disputa de los dos" y "contacto del juego". En cuanto a la polémica por la supuesta infracción de Briasco, el VAR señaló: "Es un contacto pequeño, puede llegar a desestabilizar. Que lo interprete el árbitro". Rojas, por su parte, pidió "otro ángulo" y "velocidad normal", para luego definir que existió una "falta a favor del jugador blanco" porque el delantero de Boca "lo empuja". Quien habló también fue el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, que en diálogo con TyC Sports expresó: "No vamos a protestar nada. Hubo un error compartido, también del equipo visitante, que tiraba la pelota a la tribuna. Nadie habla de ese tema, que existió". "Estamos convencidos de que la gente que conduce los destinos de la Conmebol tiene buenas intenciones con el fútbol

Es mi pensamiento, no quiere decir que tenga razón. Sé que le puede caer mal a la gente", añadió. El "Xeneize" y el conjunto brasileño igualaron 0 a 0 tras la anulación del gol de González a los 34 minutos del primer tiempo, que además desnaturalizó el juego y cambió el curso del partido. La vuelta será el próximo martes a las 19:15 en Brasil, donde ambos equipos buscarán el boleto a los cuartos de final del torneo, instancia en la que podría jugarse un Superclásico entre el club de la Ribera y River, que se enfrenta con Argentinos Juniors. "Nos interesa competir. River es un equipo de prestigio, me gusta competir y ganar", cerró Ameal en relación a la posibilidad de chocar con el "Millonario". FG/GAM NA