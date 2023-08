El puntero Botafogo, donde fue titular el defensor argentino Víctor Cuesta, venció hoy como local a Bahia por 3 a 0, en la continuidad de la 21ra. fecha de la liga brasileña, también conocida como Brasileirao.

En el conjunto local se lució el delantero nacionalizado español Diego Costa, convirtiendo un doblete (4m. PT y 7m. ST), quien llegó como jugador libre al conjunto brasileño el 12 de agosto desde el Wolwerhampton inglés.

El tanto restante lo marcó el atacante brasileño Luis Henrique (31m ST). Con este triunfo, Botafogo -51 puntos-, amplía la diferencia en la cima sobre su escolta Palmeiras –37 unidades-, que más tarde jugará su partido frente a Vasco da Gama.

El "Fogao" visitará esta semana a Defensa y Justicia, en la cancha de Banfield, luego de igualar 1 a 1 como local el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En otro encuentro disputado hoy, América Mineiro, dirigido por el argentino Fabián Bustos y último en la tabla, derrotó como local a San Pablo por 2 a 1.

Los tantos fueron convertidos por el goleador uruguayo Gonzalo Mastriani (16m. ST) y el atacante brasileño Rodrigo Varanda (45m. ST). Además, en el conjunto local fue titular el volante argentino Leandro Martínez.

Por su parte, en la visita jugó el defensor nacional Alan Franco desde el comienzo, mientras que el delantero Jonathan Calleri ingresó a los 18m. del complemento.

Fue al ex Boca Juniors a quien le convirtieron el penal que terminó en el empate parcial de San Pablo, tras la falla del delantero brasileño Alexandre Pato y posterior definición en el rebote (36m. ST).

Ambos conjuntos disputan los cuartos de final de la Copa Sudamericana. América Mineiro deberá visitar a Fortaleza por el encuentro de vuelta, el jueves a las 19, con una desventaja de 3 a 1, mientras que San Pablo recibirá a Liga de Quito, de Ecuador, en mismo día y horario, con una desventaja de 2 a 1.

También por la 21ra fecha del Brasileirao, Atlético Mineiro venció como local a Santos por 2 a 0, con un doblete del mediocampista brasileño Paulinho (12m. PT y 22m. ST).

En el equipo local, dirigido por Luiz Felipe Scolari, fueron titulares los argentinos Rodrigo Battaglia, volante ex Huracán, y Cristian Pavón, delantero ex Boca Juniors, mientras que el defensor Renzo Saravia, ex Racing, ingresó en el segundo tiempo, al igual que el atacante Julio Furch en la visita.

En el último encuentro disputado hasta el momento en la jornada, Bragantino venció como local a Cuiaba por 2 a 0, con tantos de Thiago Borbas (10m. ST) y Talisson (38m. ST).

La 21ra. fecha de la liga brasileña continuará de la siguiente manera:

Domingo: Atlético Paranaense-Fluminense (18.30); Fortaleza-Coritiba (18.30); Palmeiras-Vasco da Gama (18.30) y Gremio-Cruzeiro (19.00).

Posiciones: Botafogo 51 puntos; Palmeiras 37; Flamengo 36; Bragantino 35; Fluminense 34; Gremio 33; Atl. Paranaense 32; Atl. Mineiro 30; Fortaleza 29; Cuiaba y San Pablo 28; Cruzeiro, Corinthians e Inter 25; Goias 24; Bahia y Santos 21; Vasco da Gama 16; Coritiba 14; América Mineiro 13. (Télam)