Con la presencia de Lionel Messi en la tribuna, Inter Miami empató 1 a 1 ante New York FC como local, en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Major League Soccer (MLS) y sigue en la pelea para acercarse a la clasificación a los playoffs

Santiago Rodríguez puso en ventaja al New York City y el defensor argentino Tomás Avilés marcó el gol del empate en tiempo complementario. Inter Miami sufrió la ausencia de Lionel Messi, quien suma su tercer partido consecutivo sin poder estar presente por problemas musculares

En el primer tiempo dominó el elenco visitante, pero en el complemento, Inter Miami buscó generar juego y se acercó al área con un Facundo Farías bastante dinámico

Con este resultado, el Inter Miami quedó en el antepenúltimo lugar de la Conferencia Este de la MLS con 33 unidades, mientras que New York City llegó al octavo lugar con 38 puntos. En la próxima fecha de la MLS, Inter Miami visitará a Chicago Fire el miércoles 4 de octubre, mientras que New York City hará lo propio con DC United el sábado 7 del mismo mes.. Esta es la síntesis de Inter Miami - New York FC por la MLS: Fecha 32 Inter Miami (1) Vs. New York FC (1) Estadio: DRV PNK Stadium Árbitro: Víctor Rivas. Inter Miami: Drake Callender; David Ruiz, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Leonardo Campana y Facundo Farías. DT: Gerardo Martino. New York FC: Matthew Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Birk Risa, Kevin O´Toole; Andres Jasson, James Sands, Andrés Perea; Talles Magno, Monsef Bakrar y Santiago Rodríguez. DT: Nick Cushing. Goles en el segundo tiempo: 31m Santiago Rodríguez (NY), 50m Tomás Avilés (I)

MIRÁ TAMBIÉN Platense-Argentinos juegan en el cierre de la fecha de los clásicos

Cambios en el segundo tiempo: al inicio R. Ledezma por T. Magno (NY), 25m J. Martínez por L. Campana y J. Mota por D. Arroyo (I), 28m K. Parks por M. Bakrar (NY), 36m R. Taylor por S. Krivtsov (I), 42m M. Pellegrini por S. Rodríguez (NY)

NY/KDV NA