La segunda fecha del torneo de la Primera Nacional, el torneo de ascenso más importante del fútbol argentino, comenzará mañana con los partidos entre Agropecuario-Estudiantes de Río Cuarto, Instituto-Alvarado y Defensores de Belgrano-Temperley.

El programa completo de partidos y sus días y horarios es el siguiente:

--Mañana:

Agropecuario- Estudiantes de BA (17.00, TV); Instituto- Alvarado (19.15, TV) y Defensores de Belgrano- Temperley (21,30, TV)

--Sábado:

A las 17.00: Atlanta- Güemes; Sacachispas- Almagro; Chacarita- Gimnasia y Esgrima de Jujuy (TV); Tristán Suárez- Deportivo Madryn.

San Martín de San Juan- All Boys (17.30); San Martin de Tucumán- Deportivo Morón (19.15, TV); Chaco For Ever- Gimnasia de Mendoza (21.00) y Mitre- Nueva Chicago (21.30)

--Domingo:

A las 17.00: Brown de Madryn- Almirante Brown; Independiente Rivadavia- Quilmes; Brown de Adrogué- Flandria; Estudiantes de Buenos Aires- Deportivo Riestra; y a las 19.00 Atletico Rafaela- Villa Dalmine.

--Lunes:

Santamarina- Belgrano (17.00) y Ferro- Deportivo Maipú (19.15, TV). (Télam)