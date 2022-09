Con seis encuentros continuará este domingo la 33º fecha de la Primera Nacional, un torneo que ingresó en la recta final para determinar dos ascensos a la Liga Profesional, uno directo y otro vía Reducido, y dos descensos a la categoría inferior.

La jornada de hoy tendrá los siguientes partidos:

11.00: Guillermo Brown de Puerto Madryn-Gimnasia y Esgrima de Mendoza

15.00: Brown (A)-Güemes (SdE)

16.00: Santamarina-Chaco For Ever

16.00: Deportivo Maipú- Alvarado

19.30: Atlético de Rafaela-San Telmo

21.00: Mitre (SdE)-Temperley

Lunes:

15.00:Sacachispas-Flandria.

18.10: Ferro-Deportivo Morón (TyC Sports)

19.00: Nueva Chicago-Almagro

20.00: Independiente Rivadavia-Deportivo Madryn

20.35: Quilmes-Estudiantes (RC)

21.10: San Martín (T)-Belgrano (TyC Sports)

Resultados registrados:

Sábado: Instituto 4-Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0; Chacarita 2-All Boys 0; Estudiantes (BA) -San Martin de San Juan 0; Agropecuario 1-Almirante Brown 1; Tristán Suarez 1-Villa Dálmine 1; Defensores de Belgrano 1-Deportivo Riestra 0.

Libre: Atlanta

Posiciones: Belgrano 67 puntos; Instituto 59; San Martín (T) 56; Gimnasia (M) y All Boys 54; Chaco For Ever, Defensores de Belgrano y Estudiantes (BA) 50; Estudiantes de Río Cuarto 49; San Martin de San Juan 48; Independiente Rivadavia y Almagro 47; Deportivo Riestra 46; Deportivo Madryn y Chacarita 43; Deportivo Maipú 42 (x); Quilmes y Guillermo Brown de Madryn 41; Deportivo Morón, Mitre (SDE) y Almirante Brown 40; Brown de Adrogué y Ferro 39; Atlanta 37; Agropecuario, Güemes y Gimnasia de Jujuy 36; San Telmo 35; Villa Dálmine 33; Temperley 32; Rafaela 30; Flandria, Nueva Chicago y Alvarado 29; Tristán Suárez 27; Sacachispas 26; Santamarina 24.

(x) se le descontaron tres puntos. (Télam)