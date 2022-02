Un penal convertido en tiempo de descuento por Gonzalo 'Pity' Martínez le permitió esta tarde a Al Nassr, equipo que dirige el DT Miguel Angel Russo, imponerse por 4-3 a Al Batin, en uno de los adelantos de la 21ra. fecha de la Pro League del fútbol de Arabia Saudita.

El mediocampista mendocino, de 28 años, estableció el desnivel a los 46m. del segundo período, con un remate desde el punto penal.

El exjugador de Huracán y River Plate había ingresado al promediar el segundo tiempo, en lugar del uruguayo Jonathan Rodríguez, según reflejó un informe del sitio 'Flashscore'.

Al Nassr, dirigido por el platense Russo (exDT de Boca, San Lorenzo, Rosario Central, Estudiantes de La Plata y Lanús, entre otros clubes), se recuperó luego de la dura caída que había sufrido el fin de semana último con el líder Al Ittihad (0-3).

En el equipo ganador estuvo en el banco de suplentes el zaguero Ramiro Funes Mori (ex River), mientras que en Al Batin atajó el uruguayo Martín Campaña (ex Independiente).

Por su lado, el técnico riojano Ramón Díaz arrancó exitosamente su performance en Al Hilal, que vapuleó a Al Shabab, con Luciano Vietto (ex Racing) y Ever Banega (ex Boca), por 5-0.

Otros resultados: Al Taawon 1-Al Ittihad 1; Al Ahli 1-Al Feiha 1.

Es líder Al Ittihad, con 48 unidades, seguido por Al Nassr con 41, mientras tercero está Al Shabab, con 40. (Télam)