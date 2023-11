La tercera edición del Argentina Open WTA 125 se disputará desde mañana hasta el 3 de diciembre en el Tenis Club Argentino, y hoy se realizó el sorteo para definir el cuadro del certamen, que se juega sobre polvo de ladrillo y otorga 115.000 dólares en premios.

Con la baja de Nadia Podoroska, quien decidió dar por finalizada su temporada, en total serán ocho las tenistas argentinas que dirán presente en el torneo. Julia Riera (156ª), Lourdes Carlé (173ª), Martina Capurro Taborda (194ª), Solana Sierra (210ª), Guillermina Naya (380ª), Julieta Estable (603ª) y Luisina Giovannini (762ª), quien viene de ganar el W15 de Córdoba, estarán en el cuadro principal, mientras que Julia Caffarena disputará la clasificación.

Estable irá ante la peruana Lucciana Pérez Alarcón (543ª), Carlé frente a la francesa Carole Monnet (181ª), Naya hará lo propio frente a la ucraniana Valeriya Strakhova (109ª), Julia Riera ante la francesa Selena Janicijevic (276ª), Luisina Giovannini enfrentará a una tenista de la qualy, Martina Capurro chocará ante la estadounidense Elizabeth Mandlik (115ª) y Solana Sierra también espera por una jugadora de la qualy.

Así será el orden de juego para este lunes:

Qualy:

11:00 - Cancha central: Amina Anshba (Rus) vs. Julia Caffarena (Arg)

11:00 - Cancha 2: Ekaterine Gorgodze (Geo) vs. Freya Christie (GBR)

11:00 - Cancha 3: Anna Rogers (EE.UU) vs. Nicole Fossa Huergo (Ita)

No antes de las 12.30 - Cancha 2: Varvara Lepchenko (EE.UU) vs. Francesca Mattioli (Ita)

Cuadro principal:

No antes de las 13:00 - Cancha central: Julieta Estable (Arg) vs. Lucciana Pérez Alarcón (Per).

A continuación: Laura Pigossi (Bra) vs. Leyre Romero Gormaz (Esp).

Cancha 3: Despina Papamichail (Gre) vs. Jamie Loeb (EE.UU).

A continuación: Carolina Alves (Bra) vs. Conny Perrin (Sui).

No antes de las 15:00: Carole Monnet (Fra) vs. Polona Hercog (Slo). (Télam)