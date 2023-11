Atlético de Madrid, con los argentinos campeones del mundo Nahuel Molina y Rodrigo de Paul desde el inicio, venció hoy como local a Villarreal por 3 a 1, en la continuidad de la 13ra. fecha de LaLiga de España, y se mantuvo en el último puesto de clasificación a Champions League con 28 puntos.

En el equipo que dirige Diego Simeone convirtieron el defensor belga Axel Witsel (46m. PT), el atacante francés Antoine Griezmann (35m. ST) y el delantero brasileño Samuel Lino (40m. ST), en tanto que el ex San Lorenzo Ángel Correa ingresó a los 19 minutos del complemento por su compatriota De Paul.

En la visita, que quedó en el puesto 14 con 12 unidades, convirtió el tanto de la victoria parcial el goleador Gerard Moreno, a los 20 minutos de la etapa inicial.

Por su parte, Barcelona venció como local a Deportivo Alavés, donde ingresó el lateral argentino Nahuel Tenaglia, por 2 a 0, y mantuvo el tercer lugar en la tabla con 30 unidades, 2 por debajo del escolta Real Madrid y a 4 del líder Girona.

Las anotaciones catalanas las firmó el delantero polaco Robert Lewandowski, a los 8 y 33 minutos del segundo tiempo, mientras que Alavés había comenzado ganando con un gol del atacante Samu, al minuto de juego.

Por último, en el clásico de la ciudad, Sevilla igualó como local 1 a 1 con Betis, que había abierto el marcador con un gol del volante Ayoze Pérez (27m. ST), mientras que el equipo dirigido por el uruguayo Diego Alonso igualó con tanto del mediocampista croata Ivan Rakitic (34m. ST).

En el local fue titular el volante argentino Lucas Ocampos, en tanto que el lateral ex Ferro y Racing Club, Marcos Acuña, y el mediocampista ex River Plate, Erik Lamela, fueron convocados, pero no ingresaron.

Por su parte, en la visita, el defensor y capitán Germán Pezzella y el volante Guido Rodríguez jugaron desde el inicio.

Las posiciones son estas:

Girona 34 puntos; Real Madrid 32; Barcelona 30; Atlético de Madrid 28; Athletic Bilbao 24; Real Sociedad 22; Betis 21; Las Palmas, Valencia y Rayo Vallecano 18; Getafe 16; Osasuna 14; Sevilla, Villarreal y Alavés 12; Cádiz 10; Mallorca 9; Celta de Vigo y Granada 7 y Almería 3. (Télam)