Inter Miami, con Lionel Messi en duda por su lesión muscular, recibirá a New York FC, en el inicio de la 35ta. fecha de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

El partido será a las 20.30, de Argentina, con transmisión de la plataforma Apple TV.

Messi se resintió de una vieja lesión de un desgarro en la temporada 2013 con la camiseta de Barcelona y se ausentó en los últimos dos partidos de Inter, que lo necesita en campo para acercarse a la zona de reclasificación.

Es que Inter Miami con Messi no perdió en 12 partidos -11 goles y 8 asistencias- pero sin él no consigue buenos resultados y sobre todo expone las falencias defensivas del equipo de Gerardo Martino.

Inter Miami tiene 32 puntos en la Conferencia Este y están a cinco de Montreal y New York FC, ambos en posición de reclasificación.

= La programación de la 35ta. fecha de la MLS =

. Mañana:

. A las 20.30, Columbus Crew - Philadelphia; Inter Miami - New York FC; New England - Charlotte FC; New York RB - Chicago Fire; Orlando City - Montreal; Toronto FC - Cincinnati.

. A las 21.30, Houston Dynamo - Dallas; Minnesota - SJ Earthquakes; Nashville SC - Seattle Sounders; St. Louis City - Kansas City.

. A las 22.30, Colorado - Austin FC.

. A las 23.30, L.A. Galaxy - Portland; Vancouver - DC United.

. Domingo:

. A las 21.00, Los Angeles FC- Real Salt Lake.

. Posiciones:

. Conferencia Este: Cincinnati 62 puntos; Orlando City 51; Philadelphia 50; Columbus Crew, Atlanta United y New England 49; Nashville SC 44; New York FC y Montreal 37; DC United 36; New York RB y Chicago Fire 34; Charlotte FC 33; Inter Miami 32; Toronto FC 22.

. Conferencia Oeste: St. Louis City 53 puntos; Los Angeles FC y Seattle Sounders 45; Houston Dynamo y Real Salt Lake 43; Vancouver y Portland Timbers 42; SJ Earthquakes 41; Dallas 40; Kansas City 38; Minnesota 37; Austin FC 35; L.A. Galaxy 34; Colorado 23. (Télam)