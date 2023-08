El Inter Miami, con Lionel Messi como titular, visitará el domingo por la noche a Dallas, por los octavos de final de la Leagues Cup 2023 y será el primer partido de visitante del astro argentino en su nueva etapa en el fútbol de Estados Unidos. El encuentro se disputará desde las 22.30 en el Toyota Stadium de Texas y contará con la transmisión en directo de la aplicación paga Apple TV +. Con la victoria 3-1 al Orlando City por el "Clásico del Pacífico" de dieiciseisavos de final, Inter confirmó su levantada. Desde el arribo de Messi, el equipo ganó los tres partidos que jugó. Por su parte, Dallas llegó a esta instancia tras haberle ganado 2-1 al Mazatlán mexicano con un gol de penal de su argentino estrella: el ex Independiente, Alan Velasco. Además del oriundo de Florencio Varela, el ex San Lorenzo Facundo Quignon es el otro argentino que integra el plantel texano. Para este encuentro donde toda la atención estará centrada en Lionel Messi, el entrenador español Nico Estévez repetiría el once que venció al equipo azteca el pasado miércoles. AMP/MAC NA