El ex mediocampista Maximiliano Rodríguez tuvo su partido homenaje, esta noche, en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y contó con la presencia del astro Lionel Messi. El evento comenzó con los primeros invitados enfilando del túnel al campo de juego. La leyenda del hockey Luciana Aymar, los humoristas "Pachu" Peña y Pablo Granados, el actor Christian Sancho y el conductor de televisión Marcelo Tinelli fueron los primeros en salir al verde césped. El primer futbolista en ingresar fue Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina, que fue ovacionado y aplaudido por la hinchada de Newell’s a pesar de ser una figura identificada con Rosario Central. Por su parte, el primer leproso en aparecer fue Ever Banega que tuvo un paso de seis meses en el "Rojinegro" en 2014. Luego, tuvieron su aparición cuatro integrantes de la Selección Argentina subcampeona del mundo en Brasil 2014: Fernando Gago -actual entrenador de Racing-, Ezequiel Lavezzi -retirado-, Martín Demichelis -director técnico de River- y Mariano Andujar, arquero de Estudiantes de La Plata. Varios de los argentinos campeones del mundo Sub 20 en 2001, y en el Mundial de Qatar 2022, también dieron el presente en el "Coloso del Parque". Andrés D´Alessandro, Lionel Scaloni y Leandro Paredes, entre los destacados de este selecto grupo. Los campeones con la "Lepra", tanto en el Apertura 2004 como en el Final 2013, también tuvieron una ovación destacada y, en especial, para tres referentes: Ariel Ortega -estandarte de aquel campeón 2004-, Gabriel Heinze -campeón en 2013 y actual entrenador de Newell’s- y el director técnico de aquel equipo que alcanzó el Torneo Final 2013 y las semifinales de la Copa Libertadores 2013, Gerardo "Tata" Martino. El momento estelar de la noche fue la aparición, en medio un gran recibimiento de la hinchada leprosa, para su hijo pródigo que volvió a pisar el césped de su casa: Lionel Messi. El campeón del mundo fue ovacionado por todo el estadio. Luego del ingreso del astro argentino, llegó el momento del recibimiento para el anfitrión de la noche. Maximiliano Rodríguez entró al campo de juego debajo de un show de luces y el colorido de la gente de Newell’s que comenzó a despedir a su ídolo que, notablemente emocionado, fue reconocido por Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, y su par de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia. Tras la entonación del himno nacional argentino por parte de Soledad Pastorutti, la pelota empezó a rodar en el Estadio Marcelo Bielsa con el partido entre Newell’s y la Argentina. A los 10 segundos, el cotejo tuvo su primera perlita: Héctor Baldassi, árbitro del encuentro, le sacó tarjeta amarilla a Pablo Pérez, actual jugador de Newell's, haciendo una broma por la gran cantidad de amonestaciones que acumula en su carrera. El primer gol del partido estuvo en los pies de Lionel Messi que, jugando con la "Albiceleste", metió un tiro libre preciso al palo izquierdo del ex arquero paraguayo Justo Villar para abrir el marcador. Con el 2-1 para la Argentina, promediando el primer tiempo, se cambiaron por completo los dos equipos manteniéndose en cancha Maximiliano Rodríguez y Lionel Messi, que anotó tres goles en la primera etapa. El primer tiempo finalizó 4-2 para la "Albiceleste" y, tras este primer acto, ingresó al campo de juego "Cucho", el cantante de Los Autenticos Decadentes, para entonar varios de sus hits que son reversionados por la hinchada leprosa cada domingo en el "Coloso del Parque". Ya en la segunda parte, sin Lionel Messi en los dos equipos, el partido se puso 4-4 e ingresaron Aitana y Alma Rodríguez, las hijas de Maxi, para estar presentes en la despedida de su padre que, con lágrimas en los ojos, recibió a sus hijas que marcaron dos goles para la "Lepra". El partido se pararía al minuto 20 de la segunda etapa para darle lugar al ingreso de Benjamín Agüero Maradona que, en nombre de su padre y de la familia Maradona, le entregó a Maxi Rodríguez la camiseta que Diego Armando Maradona, abuelo de Benjamín, utilizó en el año 1993 cuando vistió los colores de Newell’s. Finalmente, el encuentro culminó 7-5 y fue interrumpido por "Pachu" Peña y Pablo Granados que tomaron la conducción del evento y le mostraron un video, en la pantalla grande del Estadio Marcelo Bielsa, a Maxi Rodríguez donde hablaron la madre, la tía y las hijas de la "Fiera" que se desplomó en lágrimas de emoción en el medio del campo de juego. AMP/MAC NA