El director técnico de Estudiantes de La Plata, Ricardo Zielinski, aguardará la evolución del defensor Agustín Rogel para definir el equipo que enfrentará este miércoles a Everton de Chile en Viña del Mar, ciudad a la partirá este martes para afrontar el juego de ida de una serie por la Fase 3 de la Copa Libertadores.

El marcador central uruguayo no estuvo a disposición en el empate de anoche frente a Vélez por la Copa de la Liga Profesional debido a un fuerte dolor de cabeza por el que se le recomendó reposo, situación que será evaluada en las próximas horas.

De modo que el probable equipo para jugar en el estadio Sausalito es el siguiente: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Rogel o Ezequiel Muñoz, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Manuel Castro o Matías Pellegrini, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Gustavo Del Prete; Mauro Boselli y Leandro Díaz.

En conferencia de prensa, Zielinski reconoció que Estudiantes no debe repetir los errores cometidos en la llave anterior ante Audax Italiano, también de Chile: “Creo que debemos manejar mejor nuestra ansiedad, en especial los primeros tiempos de cada partido porque jugamos apurados y nerviosos. Hay que aprender de los defectos y potenciar las virtudes".

"Everton es un equipo que juega bien, generalmente se para con línea de 3, y es muy intenso. No será un partido sencillo y lo importante es que sigamos siendo competitivos, como lo somos cada vez que salimos a la cancha”, expresó el "Ruso".

Sobre el momento de su equipo, líder invicto de la Zona B de la Copa de la LPF, el entrenador analizó: “Estamos bien, los muchachos entregan todo, tienen una actitud enorme y eso nos deja tranquilos. Sabemos que para nosotros cada partido es una final y sólo nos enfocamos en lo que nos toca, no miramos más allá de este partido del miércoles con Everton".

“La búsqueda siempre está en mejorar, en ser cada partido mejor, buscando tener una regularidad. No priorizamos una competencia en particular, encaramos todo con la misma seriedad y vamos cumpliendo objetivos. Nosotros arriesgamos siempre, no tenemos otra forma de jugar y eso a veces te lleva a cometer errores. Hemos pasado bien la fase ante Audax, todo es muy parejo y los detalles te marcan como estás. Por suerte la competencia interna es muy buena y eso nos brinda más posibilidades a la hora de elegir”, explicó.

La delegación de Estudiantes tomará un vuelo mañana a las 7.40 rumbo a Santiago de Chile y luego partirá vía terrestre a Viña del Mar, tras cumplir con los protocolos sanitarios de ingreso al país. (Télam)