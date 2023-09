Con goles de los argentinos Bernardo Cuesta (doblete), Tomás Martínez y Leonel Galeano, Melgar le ganó esta noche por 4 a 0 a Alianza Atlético, de local, en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa, en el juego correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2023

Con este resultado, el equipo que dirige el DT rosarino Mariano Soso (ex San Lorenzo y Gimnasia La Plata) logró subirse a la cima del torneo.

El delantero Cuesta (ex Tiro Federal), el mediocampista Martínez (ex River Plate) y el defensor Galeano (ex Independiente) aportaron goles al equipo que llegó a los 25 puntos e igualó en lo más alto a Sporting Cristal y Universitario.

= Fecha 13 de la Liga 1 de Perú =

Hoy: Atlético Grau 4 - UTC Cajamarca 2 y Carlos Mannucci 1 - AD Cantolao 2.

Mañana: Deportivo Garcilaso - Cusco a las 18.00 y Sporting Cristal - Universitario a las 22.30.

Domingo: ADT - Sport Huancayo a las 17.00 y Alianza Lima - Unión Comercio a las 20:30.

= Posiciones =

Sporting Cristal, Melgar y Universitario con 25 puntos; Alianza Lima 23; Sport Huancayo 21; ADT 19; Deportivo Garcilaso 18; Sport Boys 16; Carlos A. Mannucci 15; César Vallejo 14; Cienciano 13, Cusco, UTC y Cantolao, Binacional y Unión Comercio 12, Alianza Atlético y Atlético Grau 9 y Municipal 3. (Télam)