Vasco da Gama, dirigido por el riojano Ramón Díaz, venció hoy como local al descendido América Mineiro por 2 a 1, en el cierre de la 34ta. fecha de la liga brasileña, y quedó en el puesto 15 de la tabla, a 3 puntos de la zona de descenso.

Los goles del conjunto local fueron convertidos por el delantero argentino Pablo Vegetti, a los 4 minutos del primer tiempo, y por el mediocampista francés Dimitri Payet de manera agónica, cuando corría el cuarto minuto de descuento.

La visita, donde fue titular el volante nacional Leandro Martínez y convocado el ex Independiente Martín Benítez, había igualado con anotación del goleador uruguayo Gonzalo Mastriani, a los 13 minutos de la etapa inicial.

En otro partido disputado hoy, el escolta Botafogo (60 puntos), con los defensores argentinos Leonel Di Plácido y Víctor Cuesta como titulares, igualó como visitante ante Bragantino (59) por 2 a 2, y no pudo recuperar el liderazgo del torneo, ahora en posesión de Palmeiras (62), gracias a la victoria de ayer contra Inter de Porto Alegre por 3 a 0.

MIRÁ TAMBIÉN Fabián Berlanga, de la Agrupación Primero Vélez es el nuevo presidente del club de Liniers

Los tantos visitantes los firmaron los volantes Joao Victor (35m. PT) y Carlos Eduardo (37m. PT), en tanto que la visita igualó con doblete del delantero uruguayo Thiago Borbas (3m. PT y 51m. ST).

Otro que no pudo acceder a la cima es Gremio (59), que cayó como local ante Corinthians por 1 a 0, con gol del delantero paraguayo Ángel Romero, a los 32 minutos del primer tiempo.

En el local fueron titulares el defensor ex San Lorenzo, Walter Kannemann, el mediocampista ex Boca Juniors, Franco Cristaldo, y el atacante ex Lanús, Lucas Besozzi.

Además, Atlético Mineiro, con los ex Racing Club Renzo Saravia y Matías Zaracho desde el inicio, derrotó a Goiás por 2 a 1, con tantos del delantero Hulk (41m. PT, de penal) y del lateral Guilherme Arana (25m. ST), y se afirmó en puestos de clasificación a Copa Libertadores.

MIRÁ TAMBIÉN Tablas de la LPF

Por su parte, en la visita descontó el volante Dodozinho (43m. ST), mientras que el mediocampista argentino Julián Palacios ingresó desde el banco de suplentes.

Los siguientes encuentros cerraron la 34ta. fecha de la liga brasileña:

Bahia 1 (Everaldo -P-, 28m. ST)-Atl. Paranaense 1 (A. Canobbio, 42m. ST); Cuiabá 2 (Deyverson, 6m. PT, I. Pitta -P-, 47m. ST)-Fortaleza 1 (Y. Pikachu, 53m. ST) y Santos 0-Sao Paulo 0.

Las posiciones son estas:

Palmeiras 62 puntos, Botafogo 60; Gremio y Bragantino 59; Atl. Mineiro y Flamengo 57; Paranaense 51; Cuiabá y Fluminense 47; Sao Paulo 46; Corinthians 44; Fortaleza e Internacional 43; Santos 42; Vasco da Gama 40; Bahia 38; Cruzeiro 37; Goiás 35; Coritiba 29 y América MG 21.

-Del puesto 1 al 6 clasificado a la Copa Libertadores.

-Del puesto 7 al 12 clasificado a la Copa Sudamericana.

-Los últimos cuatro descienden. (Télam)