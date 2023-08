Fortaleza, de Brasil, dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, venció hoy como visitante por 3 a 1 a América Mineiro del mismo país, entrenado por su compatriota Fabián Bustos, en la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

El conjunto visitante, donde fueron titulares los argentinos Emanuel Brítez –defensor, ex Unión e Independiente-, Tomas Pochettino –volante ofensivo, ex Talleres y River Plate- y Juan Lucero –delantero, ex Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield-, fue amplio dominador durante toda la etapa inicial.

Le alcanzó el primer tiempo para convertir los tres goles, gracias a un doblete del volante brasileño Guilherme (15' y 41') y a un tanto de Pochettino (21'), quien definió a colocar tras una habilitación del también argentino Lucero.

Además, en la visita fueron citados el defensor argentino Gonzalo Escobar, ex Temperley y Colón, y el delantero Silvio Romero, ex Independiente y Lanús, pero no ingresaron.

Por su parte, América MG, donde fueron titulares los argentinos Esteban Burgos –defensor, ex Godoy Cruz y Rosario Central-, y Leandro Martínez – mediocampista, ex San Martín (SJ) y Chacarita Juniors-, mejoró su rendimiento en el complemento, obligado a descontar para seguir con chances en la serie.

A los 15’ del segundo tiempo Bustos decidió el ingreso del delantero uruguayo Gonzalo Mastriani, goleador de la Copa Sudamericana con nueve tantos, quien descontó nueve minutos después con un tiro desde la puerta del área.

A pesar de los intentos del conjunto de Bustos, que marcha último en el Brasileirao, por seguir descontando, Fortaleza se cerró en defensa y se llevó un 3 a 1 para terminar la serie cómodamente de local el próximo jueves a las 19.

El ganador de la llave enfrentará al vencedor de Estudiantes (LP) y Corinthians. En caso de clasificar el ‘Pincha’ y jugar con Fortaleza, cerrará la serie como visitante, mientras que, de enfrentar a América, lo hará como local. (Télam)