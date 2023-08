(por Sebastián Saijo, especial para Télam).

Con un gol de Lionel Messi, Inter Miami superó esta noche por 2 a 0 a New York RB por la fecha 28 de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidios, en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Los goles de la victoria del equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino los marcaron el paraguayo Diego Gomez a los 37 minutos de la primera parte y el astro rosarino, a los 44m. del complemento.

El campeón del mundo en Qatar 2022 entró en cancha a los 15m. del segundo período, luego de que el 'Tata' lo llamase para que se uniera a la disciplina de las Garzas, lo que provocó el estruendo de un colmado estadio, ocupado por 25 mil espectadores.

Si bien Martino avisó durante la semana una probable dosificación de minutos para los titulares habituales al cabo del título obtenido de la Leagues Cup, la competencia que reúne a los clubes estadounidenses y mexicanos, los presentes se resistían a no ver al '10' en el campo de juego.

Entonces, el entrenador dispuso que el astro argentino ingrese al partido en la ultima media hora de juego junto al español Sergio Busquets y al venezolano Josef Martínez.

En gran parte del segundo períiodo, Inter Miami sufrió el ataque de New York RB, que fue en busca del empate, pero nunca encontró la luz.

Messi, de 36 años, se posicionó como única punta para asociarse con las dos incorporaciones del mercado veraniego de la MLS, tanto el paraguayo Gómez como el ex Colón de Santa Fe, Facundo Farías. El rosarino buscó darle forma a la séptima victoria del conjunto de Fort Lauderdale en la presente temporada de la liga.

Lionel estuvo muy participativo en el ataque en los 30 minutos que jugó y ayudó a sentenciar la victoria de su equipo a los 44 minutos

El desenlace del juego sirvió para otra pincelada maestra del genio argentino, infiltrándose en el área contraria para colocar un pase mágico al juvenil Benjamín Cresmaschi y definir con su sello ante la mirada del guardameta brasileño, ex Philadelphia Union, Carlos Coronel.

Leo debutó en la MLS con gol. Entonces en su estadía en los Estados Unidos lleva 11 tantos en 9 encuentros.

Además consiguió su primera victoria en la MLS con el Inter Miami que acumulaba 11 partidos sin triunfos en la Liga y gracias a los tres puntos alcanzados abandonó el último lugar de la Conferencia Este del certamen.

En el Inter fueron titulares los argentinos Tomás Avilés (ex Racing) y Farías (ex Colón de Santa Fe) e ingresó en el final del partido Cremaschi, el joven argentino-estadounidense.

El equipo de “Tata” Martino jugará el próximo miércoles frente a Nashville SC, tras ganarle en la definición de la Leagues Cup por penales, por la jornada 29 de la temporada para luego emprender el viaje hacia California donde chocará con Los Ángeles FC, previo al comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas.

= Resumen de la fecha 28 =

Atlanta United 4 (Silva, Thiago Almada, Robinson y Lobzhanidze) - Nashville SC 0

Montreal 1 (Campbell)- New England 0

Charlotte FC 2 (Westwood y Arfield) - Los Angeles FC 1 (Gonzalez)

Columbus Crew 2 (Rossi y Russell-Rowe) - Toronto FC 0

DC United 1(Ku-Dipietro) - Philadelphia 3 (Uhre, McGlynn y Gonzalez, de penal)

Cincinnati 3 (Boupendza, Moreno y Hagglund) - New York FC 0

New York RB 0 - Inter Miami 2 (Gomez y Messi)

Orlando City 2 (Torres -2-) - St. Louis City 1 (Alm)

Domingo:

Minnesota - Seattle Sounders a las 17:30.

Posiciones:

Conferencia Este: Cincinnati 54 puntos; Philadelphia, New England y Orlando City 43; Columbus Crew 42; Atlanta United 41; Nashville SC 38; Montreal 35; Chicago Fire 32; DC United 30; New York RB y Charlotte FC 29; New York FC 26; Inter Miami 21 y Toronto FC 19.

Conferencia Oeste:: St. Louis City con 44 puntos; Los Angeles FC 40; Real Salt Lake 37; Seattle Sounders 36; SJ Earthquakes y Houston Dynamo 35; Austin FC 33; Houston Dynamo 32; Vancouver, Minnesota y Dallas 31; Kansas City 29; Portland Timbers 26; L.A. Galaxy 22 y Colorado 19.

(Télam)