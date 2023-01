El Inter, con Lautaro Martínez desde el arranque, venció por 3-0 al Milán en la final de la Supercoppa Italiana en el Estadio Rey Fahd de Riad en Arabia Saudita y se consagró campeón -al igual que en la edición del 2021- del certamen que enfrentó a los campeones de la Serie A y de la Copa Italia en 2022. Medio año después de que el "Rossoneri" conquiste la Serie A 2021/22 y el "Neroazzuri" se quede con la Coppa Italia 2021/22, ambos equipos llegaron a Riad, Arabia Saudita para luchar por el título de la Supercoppa Italiana que, por primera vez, se traslada a tierra saudí donde disputaran el "Derby della Madoninna" en el Estadio Rey Fahd donde se han disputado certámenes como la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1989 -final incluida- y las ediciones de 1992, 1995 y 1997 de la Copa FIFA Confederaciones. Los dirigidos por Simone Inzaghi dieron el primer golpe a los 10 minutos gracias al tanto de Federico Dimarco que abrió la cuenta para el Inter que amplió la cuenta, once minutos después, con el gol de Edin Dzeko marcando el 2-0. El aporte argentino a esta final se le dio, a los 32 minutos de la segunda etapa, Lautaro Martínez que sigue de racha y anotó el 3-0 definitivo al "Neroazzuri" para conquistar, por segunda vez consecutiva, esta competición que "Il Biscione" conquistó por séptima vez en su historia tras campeonar en 1989, 2005, 2006, 2008, 2010 y 2021. Quien tuvo minutos en el trigésimo tercer campeonato nacional del Inter, además del ex Racing, fue el argentino Joaquín Correa que ingresó desde el banco de suplentes mientras que su compatriota, Valentín Carboni, no fue seleccionado por Simone Inzaghi. Con este título, la institución de 114 años de edad alcanza su laurel número 33 en el ámbito doméstico donde ostenta diecinueve títulos de Serie A junto a ocho Copas de Italia y el 42 en su historia entre nacionales e internacionales donde aparecen tres UEFA Champions League, tres UEFA Europa League y tres Copas del Mundo. AMP/SPC NA