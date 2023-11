El actual campeón de la Copa Libertadores, Fluminense le ganó por 1 a 0 al San Pablo en un partido pendiente de la 32ma. fecha del Brasileirao en el Estadio Maracaná.

El argentino German Cano (9m. ST) marcó el gol que le dio la victoria al local, que hoy presentó en su camiseta el parche de campeón de la Libertadores.

El delantero, ex Chacarita Juniors, llegó este miércoles a su conquista número 38 en la temporada

Tanto, Fluminense como San Pablo están clasificados directos a Copa Libertadores del 2024, el primero por ser el último campeón de la competencia y el otro por ser campeón de la Copa de Brasil.

En el San Pablo, estuvo en el banco de suplentes y no sumó minutos el defensor Alan Franco (ex Independiente).

Más temprano, en pendiente de la fecha 33, Vasco da Gama, dirigido por el argentino Ramón Díaz, empató 2-2 con Cruzeiro en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte.

Para el Vasco marcaron el uruguayo José Luis Rodríguez (15m. PT) y Gabriel Pec (32m. ST) y para el Cruzeiro lo hicieron Arthur Gomes (41m. PT) y Bruno Rodrigues (54m. PT) de penal.

En el equipo de Ramon Diaz, el delantero santafesino Pablo Vegetti (ex Belgrano, de Cordoba) jugó todo el partido y Manuel Capasso (ex Platense) estuvo en el banco de suplentes y no sumó minutos.

En lo que resta de la fecha FIFA se jugarán todos los partidos pendientes de la Liga de Brasil.

= Partidos pendiente=

Fecha 29: Fortaleza - Botafogo, jueves a las 19.00.

Fecha 30: Flamengo - Bragantino, jueves a las 21.30.

= Posiciones =

Palmeiras 62 puntos, Botafogo 60; Gremio y Bragantino 59; Atlético Mineiro y Flamengo 57; Paranaense 51; Fluminense 50; Cuiaba 47; San Pablo 46, Corinthians 44; Fortaleza e Internacional 43; Santos 42; Vasco da Gama y Cruzeiro 41; Bahía 38; Goiás 35; Coritiba 29 y América Mineiro 21 (descendió).

(Télam)