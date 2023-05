El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, ratificó hoy su apoyo al entrenador Fernando Gago, con quien mantiene un diálogo permanente, y enfrentó así los rumores sobre una supuesta salida.

"Con Gago hablamos cotidianamente y lo apoyamos. Sabemos del trabajo que está haciendo y estamos convencidos. Cuando lo fuimos a buscar fue para un proyecto integral y eso es lo que estamos haciendo", dijo Blanco en declaraciones a TyC Sports, el día después del empate 1-1 ante Flamengo de Brasil, por Copa Libertadores, en el Cilindro.

El titular del club de Avellaneda señaló que Gago "tiene personalidad" y consideró que está "comprometido" con el proyecto futbolístico.

"Cuando salís a los medios a rectificar un técnico creo que algo no está bien y la verdad es que no tengo nada que rectificar. Estamos convencidos, venimos acá y damos el apoyo. No se habló de la renovación, se habló en su momento a fin del año pasado, pero en este momento no. Me parece que tenemos que estar de otra forma al lado del técnico, del director deportivo y de los jugadores", indicó Blanco.

Por otra parte, Víctor Blanco se expresó sobre la situación del volante paraguayo Matías Rojas, cuyo vínculo con Racing finalizará en junio próximo.

"Con Matías nos juntamos dos o tres veces. Todos saben que tuvo una oferta de afuera y el club no aceptó el resarcimiento que teníamos. Pedimos que se quedara estos seis meses. En su momento él se enojó un poco pero abrimos los canales de diálogo y nos juntamos un par de veces", señaló el presidente de Racing.

"Él quiere esperar un poco más y ver qué le puede aparecer de afuera o una oferta muy tentadora, pero nosotros seguimos trabajando porque pensamos que el lugar de Matías es Racing y vamos a hacer un esfuerzo en la medida que él también quiera porque tenemos que estar los dos contentos", agregó. (Télam)