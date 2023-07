El hipódromo Argentino de Palermo festejará mañana con algo que ya es un clásico, y con el lema "Un Día en las Carreras", una cita tentadora para un sábado con 15 competencias, que incluyen el Clásico Japón y el Clásico Domingo Torterolo, desde las 13.30 hasta las 20.15.

El Clásico Japón se largará en el quinto turno a las 15, con 7 caballos de 4 años en las gateras. El premio es de 2.415.000 pesos y asoma como candidato Master Mayo, un hijo de Master Of Hounds que será corrido por el jinete William Pereyra. Su entrenador es Roberto Pellegatta y viene de ganarle por 9 cuerpos a Sell Side en San Isidro.

Los otros anotados son Sonny Bill, Secreto Boy, Super Agente, Abroncao y Romance Eterno. Esta carrera se hará sobre la distancia de los 1.400 metros de césped.

En el noveno turno, a las 17, se correrá el Clásico Domingo Torterolo sobre 1.200 metros de arena con 8 potrillos de 3 años en los partidores.

Salteño Pass, un hijo de Distinctv Passión que cuida el entrenador Diego Peña es el favorito. Su jinete es Facundo Coria y tiene un récord de 2 triunfos oficiales sobre 8 corridas.

Como enemigo de cuidado está Monsieur Delón, un hijo de Il Campione que llevará en su silla al jockey Wilson Moreyra. Su entrenador es Jorge Neer y cuenta con una campaña de una victoria sobre 4 salidas.

Los otros anotados son Rugiante, Señor Dan, Llaulín, Echále Azucar, Wish To Go y Furioso San.

Palermo anuncia que "Un Día en las Carreras" tendrá un variado programa de turf y varias actividades como muestras de pintura, comidas regionales y una tarde con muchas apuestas tentadoras para los burreros. (Télam)