El delantero argentino, Gustavo Bou, marcó esta noche dos goles en la victoria del New England por 2 a 1 frente a Philadelphia Union en el Gillette Stadium y se aseguró la clasificación a los playoffs de la Major League Soccer (MLS) de fútbol de los Estados Unidos.

El ex Racing Club marcó a los 25 y 41 minutos de la primera etapa, el segundo de penal. Además, en el elenco ganador fue titular Tomás Chancalay (ex Racing Club). Para Philadelphia había abierto el marcador Julián Carranza (ex Banfield).

Ambos equipos clasificaron a los playoffs de manera directa y terminaron igualados en 55 puntos.

También, Cincinnati y Atlanta United, ambos en Playoffs, igualaron 2 a 2.

El argentino y capitán del Cincinnati, Luciano Acosta (ex Boca Juniors) marcó el empate definitivo, Dominique Badji había abierto el marcador y Alvaro Barreal (ex Vélez Sarsfield) fue titular.

En el Atlanta United, el campeón del mundo en Qatar 2022, Thiago Almada se fue expulsado por doble amarilla y para la visita marcó por duplicado el griego Georgios Giakoumakis.

Por otro lado, el volante argentino Julián Fernández (ex Vélez Sarsfield) le dio la victoria por 1 a 0 al New York FC sobre el Chicago Fire. En el equipo ganador no sumaron minutos Matías Pellegrini (ex Estudiantes (LP) y Braian Cufré (ex Vélez Sarsfield). En Chicago, en tanto, se desempeñó el mediocampista Federico Navarro (ex Talleres de Córdoba).

Montreal, equipo que dirige el argentino Hernán Losada, perdió por 2 a 1 frente a Columbus Crew y por la victoria del Charlotte sobre el Inter Miami (1-0) quedó afuera de los playoffs.

Mientras que, Orlando City con los argentinos Martín Ojeda (ex Godoy Cruz de Mendoza), Gastón González (ex Unión de Santa Fe), Ramiro Enrique (ex Banfield) y Rodrigo Schlegel (ex Racing Club) le ganó por 2 a 0 Toronto y terminó segundos en la Conferencia Este. (Télam)