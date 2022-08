Con cuatro partidos continuará hoy este la 31ra. fecha del Campeonato de la Primera Nacional entre los que se destaca el que jugarán en Mendoza Independiente Rivadavia con Temperley.

La jornada tendrá los siguientes encuentros:

- Almagro-Alvarado de Mar del Plata (13.35, por TV);

-Brown de Puerto Madryn-Chaco For Ever (15.00);

-Independiente Rivadavia Mendoza-Temperley (16.00)

-Atlético de Rafaela-San Martín de San Juan (19.30).

Mañana:

Sacachispas-Almirante Brown (15.00), Defensores de Belgrano-All Boys (19.15, por TV), Quilmes-Deportivo Morón (20.35, por TV) y Nueva Chicago-Estudiantes de Río Cuarto (21.00).

Resultados registrados:

Viernes: Instituto 0-Villa Dálmine 0; San Martin de Tucumán 4-Güemes 0

Sábado: Ferro 1-Flandria 2; Brown (Adrogué) 1-Gimnasia y Esgrima de Mendoza 2; Chacarita 4-San Telmo 1; Tristán Suárez 1-Riestra 1; Deportivo Maipú 2-Deportivo Madryn 2; Mitre de Santiago del Estero 2-Gimnasia de Jujuy 0; Agropecuario 0-Belgrano 1 y Santamarina 1-Atlanta 2.

= Posiciones =

Belgrano 64 puntos; San Martín (T) 55; Instituto 53; Gimnasia (M) 51; All Boys 50; Estudiantes de Río Cuarto 48; Chaco For Ever y Estudiantes de Buenos Aires 47; Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano y San Martín de San Juan 45

Almagro 44; Deportivo Riestra y Deportivo Madryn 42; Chacarita 40; Dep. Morón, Ferro, Brown (A), Mitre y Dep. Maipú (x) 39; Brown PM 38; Quilmes 37; Almirante Brown 36; Agropecuario, Güemes y Gimnasia (J) 35; Atlanta 34; San Telmo 32; Villa Dálmine 29; Temperley, Alvarado y Flandria 28; Atlético Rafaela y Nueva Chicago 27; Tristán Suárez 26; Sacachispas 25; Santamarina 24

(x) se le descontaron tres puntos por incidentes que protagonizaron sus parciales en partido de séptima fecha con Tristán Suárez (1-1). (Télam)