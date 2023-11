Vélez, Sarmiento de Junín, Gimnasia y Esgrima La Plata, Colón y Unión de Santa Fe definirán en la última fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023 quien perderá la categoría por el cumulo de puntos en la tabla anual, ya que por promedios descendió Arsenal de Sarandí. Estos cinco equipos pelearán por no descender en la última fecha y el que arrancará la jornada en zona descenso, obligado a ganar, es Unión, que suma 43 puntos y recibirá a Tigre , que se aseguró la permanencia en la jornada pasada. Con apenas un hilo de oxigeno, pero que no le permite relajarse, están Gimnasia (visita a Banfield) y Colón, que en Liniers visitará a Vélez, que tiene 46 unidades. El otro con 46 es Sarmiento que visitará a Platense en Vicente López. Aunque la definición parece sencilla en cuanto a las matemáticas, lo cierto es que esto podría alterarse, ya que una serie de resultados podría arrojar un cuádruple empate en la lucha por la permanencia. En caso de que se den los resultados, cuatro equipos podrían quedar con 46 unidades. Para eso, debería ganarle Unión a Tigre, el Sabalero igualar o vencer al Fortín en el José Amalfitani (esto último metería al equipo del Sebastián "Gallego" Méndez), empatar Gimnasia frente a Banfield y, también, perder Sarmiento contra Platense. Pero no será lo único, ya que Vélez, Colón y Sarmiento, además de pelear por la salvación, también buscan un lugar en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Dos de estos equipos se enfrentarán entre ellos, debido a que Vélez recibirá a Colón en Liniers, un partido en el que la salvación podría traer también la clasificación a los play-off del certamen. Colón se encuentra en este momento en el cuarto lugar de la Zona A con 20 puntos, por detrás de River, Huracán e Independiente, que suman 23. Rosario Central y Banfield tienen las mismas unidades que el Sabalero, pero tienen peor diferencia de gol. De esta manera, el conjunto de Santa Fe (+4) se asegurará la permanencia en caso de obtener una victoria en Liniers y, además, podría meterse entre los cuatro dependiendo de los resultados de Rosario Central (+3) y Banfield (+3) ante Arsenal y Gimnasia, respectivamente. El Sabalero también entrará si los tres empatan y tampoco gana Instituto (19) ante River. Vélez, por su parte, si bien la tiene más complicada también tiene la oportunidad de clasificar a los cuartos de final en caso de conseguir un triunfo en "la final" ante Colón. El "Fortín" tiene 19 puntos, por lo que lo pasará a Colón en caso de ganarle, pero luego tendría que esperar que no sumen de a tres ni Central ni Banfield. Además, Instituto también tiene 19 y mejor diferencia de gol que el Fortín (+4 ante +1), por lo que será otro equipo a tener en cuenta en la definición. Además, un punto le permitirá a los de Liniers salvarse del descenso, debido a que no podrá alcanzarlo Unión aunque el Tatengue le gane de local a Tigre (ya se aseguró su lugar en Primera División la próxima temporada). El punto lo dejará afuera de los cuatro. En tanto, a Colón el empate le servirá para salvarse si no gana Unión porque habría desempate y en caso de que el Tatengue se imponga, los dos equipos santafesinos se salvarán en caso de que Gimnasia pierda en su visita a Banfield. Por su parte, Sarmiento llega a la última fecha con 46 puntos en la tabla anual y un empate ante Platense de visitante le asegurará la permanencia, aunque el encuentro también puede ser clave en la lucha por meterse entre los cuatro primeros de la Zona B. Platense (17) y Sarmiento (16) están por detrás de Central Córdoba (19), hasta el momento el cuarto del grupo (ya tiene clasificados a Godoy Cruz, Belgrano y Racing). Es decir, si los de Santiago del Estero pierden en su visita a San Lorenzo, el que gane en Vicente López se meterá entre los cuatro. El "Verde" tiene +1 y Central Córdoba -1, por lo que cualquier resultado beneficiará al de Junín. El otro en carrera es Estudiantes, que también tiene 16 puntos aunque no lo favorece la diferencia de gol: -2. Es decir, el Pincha necesita ganarle a Lanús, que pierda Central Córdoba y un empate en Vicente López para clasificar a cuartos de final. Por último, Arsenal fue el primer descendido de la Liga Profesional: en la novena fecha decretó su descenso por los promedios. En aquella jornada, el elenco del Viaducto empató 1-1 ante Talleres, pero el triunfo de Instituto frente a Huracán sentenció al equipo de Sarandí. LG/AMR NA