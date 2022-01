La cuarta edición del ATP 250 de tenis de Córdoba comenzará mañana en la capital de la provincia mediterránea, sin la participación del el último ganador del certamen, el argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien hoy anunció que es baja del certamen por lesión.

El Córdoba se juega en el predio del estadio Mario Alberto Kempes, sobre canchas de superficie de polvo de ladrillo, repartirá un total de 601.505 dólares en premio y contará con al presencia de nueve argentinos.

El porteño Juan Manuel Cerúndolo, ubicado en el lugar 79 del ranking mundial de la ATP, anunció hoy que era baja del certamen a través de sus redes sociales por un pequeño desgarro en el psoas derecho.

"Lamentablemente, me voy a tener que bajar del Córdoba Open. Ayer entrenando tuve un desgarro en el psoas derecho. Me está costando mucho caminar y no voy a poder llegar al 100 por ciento", explicó en un video, a través de las redes sociales oficiales de la competencia.

En ese sentido, lamentó su lesión y dejó en claro que tenía "muchas ganas de jugarlo" y lamentó su lesión. A su vez, confirmó que hará un intento para llegar en las mejores condiciones al Argentina Open, que se llevará a cabo en la segunda semana de febrero en Buenos Aires.

"Le deseo mucha suerte a todos los jugadores. Voy a hacer todo lo posible para recuperarme y llegar a Buenos Aires", concluyó Juan Manuel Cerúndolo, quien no podrá defender su título del Córdoba Open.

Cerúndolo, de apenas 20 años, se impuso sorpresivamente el año anterior en la final al español Albert Ramos Viñolas (44) por 6-0, 2-6 y 6-2, en su primera participación en una final de ATP.

Sin el atractivo del último vencedor del torneo: el Córdoba Open contará con otros nueve argentinos, encabezados por el porteño Diego Schwartzman (14), quien debutará directamente en la segunda ronda y primer preclasificado del certamen. El segundo máximo favorito será el austríaco Doiminic Thiem (37), quien también saltará la fase inicial, volverá al circuito tras una serie de lesiones y es ex número 3 del Mundo, a la vez que obtuvo el Abierto de los Estados Unidos en el 2020 y especialista en canchas lentas.

Schwartzman se medirá en la segunda ronda con el vencedor del cruce entre el rosarino Federico Coria (64) y un jugador surgido de la clasificación previa, que finalizó hoy.

Para mañana está previsto el debut del cordobés de Jesús María, Juan Ignacio Londero (139), quien logró el Córdoba Open en 2019 y se medirá contra el alemán Yannick Hanfmann (126).

Se presentará también mañana el bonaerense Sebastián Báez (77), oriundo de la ciudad de San Martín, quien confrontará ante el español Fernando Verdasco (200), otrora top ten del ranking mundial de la ATP.

El otro connacional que se presentará en la jornada inaugural del torneo será el azuleño Federico Delbonis (38), quien jugará frente al español Franco Taberner (105).

A su vez, el porteño Francisco Cerúndolo (111), hermano mayor de Juan Manuel, debutará en la segunda instancia del certamen cordobés, ante un jugador proveniente de la qualy, lo mismo que el santafesino Facundo Bagnis (74) y el platense Tomás Martín Etcheverry (128).

El otro argentino que tomará parte del torneo será el porteño Juan Pablo Ficovich (230), quien atravesó la clasificación previa y hoy venció en la final de esa instancia al serbio Nikola Milojevic (136), al superarlo por 6-3, 6-7 (5-7) y 7-5, al cabo de 3 horas y 7 minutos de enfrentamiento.

En tanto el platense Thiago Agustín Tirante (233) no pudo llegar al cuadro principal, al caer en la final de la qualy contra el chileno Alejandro Tabilo (144) por 6-3 y 6-4, 1 hora y 21 minutos de juego. (Télam)