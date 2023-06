(Por Marina Butrón). Cuando era chica, Aldana Cometti jugaba al hockey sobre césped aunque le encantaba el fútbol. Como la mayoría de sus compañeras de la Selección, que en un mes participará del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, la defensora de 27 años pateaba con varones o con mujeres mucho más grandes que ella en los clubes porque no había equipos para su categoría.

"Que las nenas sueñen con ser jugadoras por nosotras es lo que más alegría nos da. Que quieran ser jugadoras de fútbol y jugar un Mundial o unos Juegos Olímpicos, eso representamos nosotras", asegura Cometti, actual defensora del Madrid CFF.

"Hoy hay divisiones inferiores femeninas. Antes nos teníamos que mezclar con varones o debutabas en Primera a los 14 años. Estar en la Selección es poder representar a muchas niñas porque creo que hoy, con la visibilidad, una nena de 10 años puede tener esa ilusión que capaz yo no tuve con un Mundial femenino y eso es lo que más alegría nos da a todas", agrega.

Cometti, que debutó en el seleccionado en 2014 en los Odesur -derrota por 1-0 ante Chile- y jugó el Mundial de Francia 2019, es consciente de los avances que tuvo el fútbol femenino en los últimos cuatro años pero pide más difusión y visibilidad. "Hoy en día lo que no se ve en televisión no existe, si ustedes como medios no comunican sobre la Selección y el fútbol femenino, mucha gente no puede verlo, muchas niñas no podrán elegir jugarlo porque no lo ven, porque no existe", recalca Cometti.

MIRÁ TAMBIÉN Central Córdoba y Gimnasia se miden en Santiago del Estero por la Liga Profesional

Su mensaje para que los medios "vayan a Nueva Zelanda" se hizo viral en las redes y hasta lo publicaron las cuentas de Diego Maradona y la cantante Lali Espósito.

Por dar un ejemplo, en la previa a las anteriores Copas del Mundo, la camiseta del seleccionado masculino la había presentado Messi, mientras que la del femenino la lució una modelo. "Lo que se ve es lo que existe; si una modelo presenta una camiseta, una nena… ¿Qué ve? ¿Qué tiene que ser modelo? Entonces, nosotras hoy podemos decir ‘no, tenés que ser jugadora de fútbol para poder estar en ese lugar’. Ese es el cambio, quizás, de mentalidad que queremos lograr", explica la defensora que pasó por Excursionistas, Independiente, Arsenal, River y Boca en Argentina, Granada, Sevilla y Madrid CFF de España, y Atlético Huila de Colombia (fue campeona de la Copa Libertadores en 2018).

"Como jugadoras, como cuerpo técnico de la Selección, decimos: ‘Estamos para más, merecemos más’. Del Mundial pasado a este, muchas cosas cambiaron; por ejemplo, los partidos amistosos… Antes capaz se jugaba uno en cuatro años. No había una preparación como ahora. La Copa América y las fechas FIFA nos sirvieron mucho", sostiene "Aldi", una de las jugadoras que comenzó los entrenamientos en el predio de AFA con quienes terminaron su temporada de clubes y que estará en el partido de despedida del seleccionado del país ante Perú, el 14 de julio en San Nicolás.

En este Mundial, el equipo que dirige Germán Portanova enfrentará en el grupo G a Italia (el 24 de julio en Auckland), Sudáfrica (el 27 de julio en Dunedin) y Suecia (el 2 de agosto en Hamilton). Será la cuarta participación de las argentinas en un Mundial de la FIFA y Cometti espera que sea la segunda para ella. El DT dará la lista definitiva de 23 futbolistas antes del 10 de julio.

MIRÁ TAMBIÉN Inter Miami planea el debut de Messi para el 21 de julio

"Participar del primer Mundial fue increíble pero participar de este sería alucinante también, sería volver a sentir esas cosquillitas de cuando uno es chico y ve por la tele que sale Argentina. Sentís lo que es la Selección, la camiseta, representar al país y ahí te empezás a poner un montón de metas, de objetivos, de sueños", se ilusiona la defensora, que en 2019 perdió un diente en el partido del debut contra Japón. "Espero que no pase lo mismo en este Mundial", bromea.

Argentina buscará hacer historia en esta edición mundialista ya que nunca ganó un partido ni pasó de ronda en 2003, 2007 y 2019. Sobre los rivales de grupo, Cometti apunta que "son distintos pero muy complicados. Suecia es el equipo top que nos tocó, tercera del último Mundial, tercera del ranking, medalla olímpica de plata. Todos están mejor preparados que hace cuatro años, aunque estamos mentalizadas en querer ir a atacar y a jugar bien".

En cuanto al fútbol argentino, que inició el camino hacia la profesionalización en 2019, Cometti opina que "está mucho más competitivo a cuando yo jugaba y eso es gracias a la profesionalización, a que muchas se pueden dedicar solamente a jugar al fútbol. Capaz que no pueden salvarse la vida, pero sí enfocarse, tener una buena alimentación, tener un buen descanso, no tener que salir corriendo a trabajar".

"Eso lo hace lindo y hace pensar que el día de mañana, Argentina puede ganar una Libertadores porque se está trabajando para eso. Antes algunos equipos ganaban 10-0 u 8-0 y esos resultados tan abultados ya no se ven y es lo lindo. Inclusive el campeonato se va a definir en la última fecha porque Boca, UAI Urquiza y Rosario Central llegaron con chances y eso está muy bueno", concluyó Cometti. (Télam)