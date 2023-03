El joven basquetbolista Jamal "Ja" Morant, figura de Memphis Grizzlies y de la NBA con 23 años, reconoció hoy su "grave error" al ser encontrado en un local nocturno y filmarse con un arma de fuego, lo que le valió la suspensión por dos semanas de la competición.

"He cometido un grave error. Puedo ver la imagen que he pintado de mí mismo con estos errores recientes. En el futuro, voy a mostrar a todo el mundo quien es Ja en realidad, de que va lo mío y cambiar la narrativa que todos tienen", dijo el base en una nota que concedió a la cadena ESPN.

"Esa pistola no era mía. No es quien soy. No apruebo ningún tipo de violencia, pero tomo responsabilidad plena por mis acciones", explicó.

Ja Morant se perderá ocho partidos de la temporada y además no percibirá su salario durante 15 días, según un comunicado oficial, firmado por el comisionado de la NBA, Adam Silver, donde se explicaron los motivos de la suspensión.

"La conducta de Ja fue irresponsable, imprudente y potencialmente muy peligrosa. También tiene serias consecuencias dado su enorme seguimiento e influencia, particularmente entre los jóvenes aficionados que lo admiran", afirma el documento.

Por su parte, Ja Morant durante la entrevista manifestó: "Lo que puedo decir es que yo no soy esa persona. Soy un tipo de familia, siempre cuido de los míos. Yo estaba allí comprobando la seguridad de mi familia. Una vez estaban seguros, yo abandoné la escena".

"Me doy cuenta de lo que tengo que perder, lo que podemos perder como grupo. Se trata de ser más responsable, más listo y alejarme de las malas decisiones", cerró.

(Télam)