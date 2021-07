Columbus Crew, en un duelo entre argentinos, superó esta tarde a Atlanta United por 1 a 0, partido que marcó la apertura de la décimo quinta fecha del torneo de la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos.

En el perdedor, que ofició de local en el Mercedes-Benz Stadium, se alistaron desde el inicio el zaguero Alan Franco (ex Independiente); el volante Santiago Sosa (ex River Plate) y el delantero Marcelino Moreno (ex Lanús).

En el visitante participó el mediocampista Lucas Zelarayán (ex Belgrano de Córdoba), ingresando al inicio del segundo tiempo, después de varias fechas en que se desempeñaba como titular destacado por sus goles.

El defensor ghanés Jonathan Mensah (20m. ST) le brindó el triunfo a Columbus Crew, que al sumar 24 unidades avanzó a la tercera posición en la Conferencia del Este, que lidera el equipo del goleador argentino Gustavo Bou, el New England con 30 puntos, según detalló el sitio Flashscore.

MIRÁ TAMBIÉN Racing y Gimnasia empatan al término de la primera etapa en Avellaneda

La jornada prosigue durante la noche con estos partidos: Chicago Fire - Toronto FC; Minnesota - Portland Timbers; Dallas - L.A. Galaxy; Nashville SC - Cincinnati; Real Salt Lake - Colorado; SJ Earthquakes - Houston Dynamo; y Los Angeles FC - Vancouver.

Mañana se cerrará con New England - Montreal; New York FC - Orlando City; Inter Miami - Philadelphia; DC United - New York RB y Seattle Sounders - Kansas City. (Télam)