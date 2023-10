Colón y Unión no se sacaron ventajas en el clásico de Santa Fe e igualaron 0 a 0 en un discreto encuentro disputado esta tarde, en el "Cementerio de los elefantes", en el marco de la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional 2023. Con este resultado, ambos equipos llegaron a las 38 unidades en la tabla anual y se ubican a un solo punto de la zona de descenso, que tiene a Vélez y Gimnasia y Esgrima La Plata, con 37. En un encuentro parejo, Colón se adueñó de la tenencia de la pelota e incomodó a Unión con un activo Ramón "Wanchope" Ábila, y un remate sorpresivo por parte del paraguayo Alberto Espínola, que pasó cerca del travesaño. Con el correr de los minutos, el equipo de Cristian "Kily" González demostró que no dominar el encuentro no sería un problema, ya que apeló a un juego práctico y punzante en el que puso en aprietos al local Gonzalo Morales, que controlo Ignacio Chicco. Sobre el final, lo tuvo "Wanchope" Ábila y Tomás Galván para el "Sabalero", pero la toma de malas decisiones y las intervenciones del arquero Nicolás Campisi, le bajaron el telón al primer tiempo sin emociones. En el complemento, fue el elenco visitante el que dominó las acciones en los primeros minutos y mostró una faceta interesante en la pelota parada, con Kevin Zenon como protagonista a la hora de ejecutar los tiros. Con el correr de los minutos, Colón logró equilibrar el trámite e incluso por momentos tuvo el dominio, pero no pudo lastimar al "Tatengue" que resistió y le bajó la persiana aún encuentro que no tuvo emociones.. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Copa de la Liga Profesional 2023. Fecha 7 - Interzonal. Colón (0) - (0) Unión. Estadio: Brigadier General Estanislao López. Árbitro: Facundo Tello. VAR: Pablo Dóvalo.. Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Emmanuel Más; Tomás Galván, Ángel Cardozo, Favio Álvarez; Rubén Botta, Ramón Ábila y Damián Batallini. DT: Néstor Gorosito. Unión: Nicolás Campisi; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán, Kevin Zenon; Enzo Roldán, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna Diale; Gonzalo Morales y Jerónimo Domina

DT: Cristian González.. Cambio en el primer tiempo: 37m Eric Meza por Espínola (C).. Cambios en el segundo tiempo: 9m Sebastián Pierotti por Álvarez (C), Jorge Benítez por Ábila (C), Stefano Moreyra por Cardozo (C); 16m Nicolás Orsini por Morales (U); 25m Patricio Tanda por Roldan (U); 23m Javier Toledo por Batallini (C); 35m Mateo Del Blanco por Domina (U), Francisco Gerometta por Vera (U). LG/AMR NA