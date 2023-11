El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Claudio Brilloni, confirmó que tomarán medidas para resguardar a los planteles de Unión y Colón por la delicada situación que atraviesan ambos equipos en la tabla anual de la Liga Profesional, que tiene a los dos peleando por no descender. "Reforzamos el operativo y estamos en contacto permanente con los dirigentes. Jugar con luz diurna es la propuesta por ahora, pero, obviamente, tenemos que reunirnos para organizar bien los partidos que vienen. Los entrenamientos van a estar bajo custodia", informó Brilloni en diálogo con Doble Amarilla. En el mismo sentido, agregó: "Si bien no van a tener una consigna policial o judicial en puerta, tendrán algunas recorridas preventivas". "Cada vez que haya partido, tanto para Colón como para Unión, vamos a llevar más efectivos de los que normalmente se lleva. Por cada encuentro hay un promedio de 400 efectivos, así que seguramente vamos a elevar el número a 500", completó el titular de la cartera provincial. La complicada situación futbolística por la que atraviesan Colón y Unión obligó a tomar esas medidas de seguridad y más después de lo que ocurrió en los últimos días cuando hubo carteles contra José Vignatti, presidente de Colón, y banderas contra Luis Spahn, titular de Unión. La realidad indica que hoy sería Colón el que estaría perdiendo la categoría, ya que ocupa la plaza de descenso con 42 unidades, sin embargo, el rival de toda la vida no podrá confiarse, ya que, lo supera apenas por un punto. Colón se enfrentará como local a Talleres de Córdoba el próximo domingo 12 de noviembre a las 14:30 por la decimotercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, mientras que Unión recibirá a Tigre en la decimocuarta jornada. LG/KDV NA