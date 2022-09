Colón y San Lorenzo empataron 0 a 0 en un aburrido encuentro en la que ambos neutralizaron a su rival y produjeron pocas llegadas frente a los arcos, en un encuentro correspondiente a la fecha 19 de la Liga Profesional.

La igualdad alejó a Colón del fondo de la tabla y le permitió dejar cuatro equipos abajo, mientras que San Lorenzo se ubica en el undécimo puesto con 27 puntos, acercándose a posiciones de Copa Sudamericana.

San Lorenzo llegó al estadio “Brigadier Estanislao López” con tres empates seguidos y sin poder ganar en esa cancha desde el 2016, mientras Colón, que será dirigido interinamente hasta fin de año por Adrián Marini, logró con el empate revertir una racha de tres derrotas seguidas.

Insúa apostó con una línea de cinco con Giay y Braida como carrileros, Zapata, Gattoni y Campi como centrales, mientras que en el medio se ubicaron Mendez y Elías acompañados por Cerutti que arrancaba desde esa línea en sus subidas como wing.

MIRÁ TAMBIÉN Estudiantes de Caseros rescindió contrato con el volante Andrada que regresa a Racing

Mientras, Adrián Marini recurrió a su conocimiento de las inferiores "sabaleras" y alineó a siete futbolistas formados en las divisiones menores como titulares, en un año en el que Colón recurrió a 42 jugadores.

Marini dispuso tapar los receptores de pase de San Lorenzo y así obligar a Zapata, Campi y Gattoni a tener la pelota sin encontrar compañero pasársela.

Insúa se inclinó por el uno contra uno, con presión a partir de tres cuartos de cancha, obligando al "Pulga" Rodríguez a retroceder muy cerca dee Garcés para tener una salida limpia. Y por esa estrategia de ambos técnicos los primeros minutos se convirtieron en juego de ajedrez, con pocas acciones y mucho estudio, buscando el error del rival.

Los dos "nueves" juntos le generaron pocas oportunidades a San Lorenzo, Colón tampoco tuvo llegadas y así se fueron al entretiempo.

MIRÁ TAMBIÉN El argentino Boccia se une al básquetbol colombiano

La segunda etapa siguió de la misma manera, Insúa quebró el doble nueve y Marini también realizó cambios, pero solo se podía generar riesgo a las vallas si la pelota pasaba por los pies de un talentoso como el “Pulga” Rodríguez, que con una improvisada definición casi abre el marcador a los 26 minutos.

En los últimos minutos Insúa busco asegurar el punto, dispuso que los tres volantes se colocarán bien cerca de la línea de defensores y así ubicar a 8 jugadores entre su arquero y los santafesinos, que se mostraron muy lejos del equipo que salió campeón en 2021.

= SINTESIS =

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Gian Nardelli y Leandro Ojeda; Cristian Bernardi, Leonel Picco, Santiago Pierotti y Facundo Farías; Tomás Sandoval y Luis Miguel Rodríguez. DT: Adrián Marini.

San Lorenzo: Augusto Batalla; Agustín Giay, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Campi; Malcom Braida, Jalil Elías, Juan Mendez, Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar y Adam Bareiro. DT: Rubén Darío Insua.

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Rafael Delgado por Ojeda (C), 13m. Nahuel Barrios por Vombergar (SL) y Agustín Martegani por Giay (SL). 18m. Iván Leguizamón por Cerutti (SL), 25m. Juan Pablo Alvarez por Bernardi (C) y Baldomero Perlaza por Pierotti (C), y 39m. Facundo Taborda por Sandoval (C).

Amonestados en el primer tiempo: 26m Picco (C), 41m. Bareiro (SL).

Cancha: Brigadier Estanislao López (Colón).

Árbitro: Sebastián Zunino. (Télam)