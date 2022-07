Colón de Santa Fe y Aldovisi de Mar del Plata empataron 1 a 1, en un entretenido partido jugado esta tarde por la novena fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Ramón "Wanchope" Ábila, a los 9m PT, abrió la cuenta para el local, que jugó con diez desde los 18 minutos de la etapa inicial por la expulsión de Paolo Goltz y sumó su segundo empate consecutivo desde la llegada de su nuevo DT, Sergio Rondina.

Leandro Maciel, a los 9m pero del complemento, igualó para los marplatenses, que siguen últimos en la tabla junto con Lanús y Talleres de Córdoba (ambos con un encuentro menos) y ocupan uno de los dos puestos de descenso en los promedios.

Colón salió decidido a ganar el partido y prácticamente lo desbordó a Aldosivi. Tanto, que en los primeros minutos Devecchi sacó dos chances clarísimas de gol, una de Bernardi (remate fuerte dentro del área) y otra del "Pulga" Rodríguez (cabezazo bombeado).

Y tanto fue el cántaro a la fuente que al final lo rompió, a los 9m, cuando "Wanchope" Ábila recibió por el centro un pase magistral de Nardelli, enfrentó y eludió con algo de fortuna al arquero de Aldosivi y definió al gol ante el cruce tardío de Valentini.

Parecía una tarde cómoda para el "Sabalero", pero se terminó complicando solo: a los 18m Goltz cortó con demasiada fuerza a Martínez, que se iba hacia el empate, y el árbitro Andrés Gariano le mostró con acierto la tarjeta roja. La jugada cambió el partido.

El "Huevo" Sergio Rondina sacrificó al "Pulga" para rearmar la defensa con el ingreso de Novillo y Colón resignó casi por completo la pelota y la posibilidad de aumentar la diferencia.

Aldosivi tuvo desde entonces la posesión con una buena actuación de Kociubinski en el medio, pero salvo una chance en la que Julián Chicco hizo un golazo en contra y lo salvó el VAR (un "offside" previo de Andrés Ríos), no inquietó al arco local. Y el primer tiempo se fue con más interrupciones que emociones.

Colón recuperó cierta ambición en el complemento y tuvo una linda ocasión a los 2m, con un pase apenas largo de Farías para "Wanchope", que se iba solo. Y en ese marco Aldovisi sacó mejor provecho de su superioridad numérica: movió más la pelota, buscó con más criterio, aprovechó mejor los espacios libres.

Así llegó al empate, a los 9m: Kociubinski abrió muy bien hacia la izquierda, Escobar le ganó en el duelo a Nardelli y sacó un centro rasante, "envenenado", que Maciel empujó sobre la línea.

A partir de ahí el partido se hizo muy entretenido, de ida y vuelta. Y aunque el "Sabalero" amenazó con imponer su fútbol criterioso, el hombre de menos le terminó pasando factura y, al mismo tiempo, Aldosivi creció en lo colectivo y desde algunas individualidades (Kociubinski, Escobar, Pisano, el esfuerzo habitual de Silva).

Las opciones de peligro fueron entonces casi todas del "Tiburón". Pero entre la gran tarea de Ignacio Chicco y algunas fallas en la definición (sobre todo una clarísima de Tomás Martínez, de frente al arco, que remató por arriba; y otra de Maciel, que no logró dominar con eficacia un pase de Pisano), no pudo sacar ventaja.

Finalmente fue empate, insuficiente para ambos. Colón no puede levantar cabeza y Aldosivi sigue último y en descenso, con apenas una victoria en las nueve fechas que lleva disputadas.

En la próxima jornada, la décima, Colón visitará a Sarmiento de Junín (sábado desde las 15.30) y Aldosivi recibirá en Mar del Plata a River Plate (domingo, también a partir de las 15.30).

- Síntesis -

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Agustín Ojeda; Julián Chicco, Facundo Farías, Cristian Bernardi; y Santiago Pierotti; Luis Miguel Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Sergio Rondina.

Aldosivi: José Devecchi; Tomás Lecanda, Nicolás Valentini, Santiago Liquidaín e Ian Escobar; Leandro Maciel, Bautista Kociubinski y Marcelo Meli; Andrés Ríos y Braian Martínez; Santiago Silva. DT: Leandro Somoza.

Gol en el primer tiempo; 9m Ábila (C).

Gol en el segundo tiempo: 9m Maciel (A).

Cambios: en el primer tiempo, 24m Joaquín Novillo por Rodríguez (C); 36m Matías Pisano por B. Martínez (A). En el segundo tiempo, 22m Ariel Cervera por Ríos (A) y Tomás Martínez por Meli (A); 25m Mario Otazú por Farías (C); 32m Juan Álvarez por Ábila (C) y Leonel Picco por Bernardi (C).

Amonestados: Ojeda, Pierotti (C); Laquidaín, Meli (A).

Incidencia: en el primer tiempo, 18m expulsado Goltz (C).

Cancha: Colón de Santa Fe.

Árbitro: Andrés Gariano. (Télam)