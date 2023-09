Colón derrotó por 2 a 1 a Rosario Central, como local, en el partido correspondiente a la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, jugado esta noche en Santa Fe, y se alejó de la zona de descenso

Tomás Galván y Rubén Botta de penal fueron los autores de los tantos para el conjunto santafesino, mientras que el descuento de Central fue de Damián Martínez

Con este resultado, Colón acumula 9 puntos y se suma a la punta de la Zona A con Independiente. Mientras que Rosario Central quedó con 4

En un parejo el local tuvo la primera chance con Ramón Ábila pero Jorge Broun controló sin problemas. Central, por su parte, llegó al área rival pero le faltó precisión. A los 28, Damián Martínez tuvo el primero, pero su tiro reventó el travesaño

Antes del descanso, el local se ponía en ventaja por Rodríguez Armoa, quien marcó gol en contra, pero el tanto fue anulado a instancias del VAR por offside de Ábila

En el inicio del complemento, Colón llegó al arco de Jorge Broun, después de una mala salida del visitante y abrió el marcador con tanto de Galván. Minutos después, mediante un tiro libre, Rosario Central iguala el marcador con Damián Martínez

A los 22 minutos, el conjunto santafesino se venía por el segundo y Juan Komar utilizó su mano para frenar la jugada, que posteriormente desde el VAR se definió tarjeta roja y Central se quedó con diez

Sobre el final, Pablo Echavarría cobró falta dentro del área de los rosarinos y Rubén Botta fue el encargado de ejecutar el penal, selló el 2 a 1.. Esta es la síntesis: Copa de la Liga Profesional 2023Fecha 4 - Zona AColón (2) vs. Rosario Central (1)Estadio: Brigadier Gral. Estanislao LópezÁrbitro: Pablo Echavarría. Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Germán Conti, Facundo Garcés y Emmanuel Mas; Fabio Álvarez, Tomás Galván, Ángel Cardozo Lucena y Rubén Botta; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito. .Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Agustín Toledo y Tomás O Connor; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Octavio Bianchi. DT: Miguel Ángel Russo.. Goles en el segundo tiempo: 2m Tomás Galván (C), 13m Damián Martínez (RC), 38m Rubén Botta de penal (C).Cambio en el primer tiempo: 26m J.C. Komar por F. Mallo (RC).Cambio en el segundo tiempo: (Inicio) A. Sandez por A. Rodriguez (RC), 22m J. Toledo por R. Abila (C), 25m I. Cortez por L

MIRÁ TAMBIÉN San Lorenzo y Racing ya juegan por la cuarta fecha de la Copa de la Liga

Giaccone (RC), 30m A. Cervera por O. Bianchi y D. Quinones por T

OConnor (RC), 34m B. Guille por A. Cardozo (C), 41m G. Nardelli por G. Conti, S. Moreyra por S. Pierotti y B. Perlaza por T

Galvan (C).Incidencias en el segundo tiempo: 22m Expulsado Juan Cruz Komar (RC) NY/MAC NA