Colón derrotó por 2 a 1 a Cerro Porteño, en la previa de su 117mo. cumpleaños, y lo alcanzó en el liderazgo del grupo G de la Copa Libertadores al cabo de cuatro jornadas.

En el estadio Brigadier Estanislao López, de Santa Fe, Colón se impuso con tantos de Facundo Farías y Christian Bernardi, mientras que el notable goleador boliviano Marcelo Moreno Martins descontó para los paraguayos.

Con este resultado, Cerro Porteño suma 7 puntos al igual que Colón, mientras que Peñarol y Olimpia se estaban enfrentando en uno de los grupos más difíciles del certamen continental.

Falcioni paró a Colón con dos líneas de cuatro, pero con el uruguayo Andrew Teuten en el medio para que pudiera convertirse en extremo pero también en un lateral bis.

Mientras que “Chiqui” Arce dispuso una línea de tres centrales, un lateral como carrilero, dos luchadores en el medio y adelante Romero y el boliviano Moreno Martins, goleador de la eliminatoria. para preocupar.

Los paraguayos arrancaron muy bien pero a los pocos minutos Lértora y Aliendro se apoderaron del medio y los santafesinos comenzaron a llegar con disparos de Farías y Bernardi.

El encuentro se hizo equilibrado, ambos equipos respondieron a los planteos cautelosos de sus técnicos y eso quedo en evidencia cuando Beltrán metió un centro y la única oportunidad clara de gol para los santafesinos la fabricaron dos defensores del Ciclón paraguayo. que chocaron y casi convierten un tanto en contra.

Pero los locales rompieron cierto tedio cuando Teuten desbordó y se la paso a Bernardi que pinchó el centro hacia atrás y Farías definió de manera exquisita con un salto y con la tibia derecha.

El gol le permitió a Colón fijar su dominio y control, mientras que Cerro dependía del juego del argentino Claudio Aquino, ex Independiente y Godoy Cruz, que era el encargado de alimentar a Moreno Martins y Romero.

En el segundo tiempo Colón fue a buscar más arriba y lanzo una presión alta para obligar al error de la defensa paraguaya, pero además para lograr lo que finalmente ocurrió: que los paraguayos reventaban la pelota y los santafesinos la recuperaban rápidamente y volvían al ataque.

Farías comenzó a preocupar a los defensores paraguayos con su gambeta y sus desbordes y a los 22 minutos recibió un centro de Teuten y remató con violencia y dirección pero lo tapó el arquero brasileño Jean Fernándes, que un minuto después volvió a obturarle una nueva oportunidad.

Dos minutos después Colón recuperó una pelota en su campo y salió muy rápido de contraataque. Beltrán corrió con la pelota como un toro resistiendo la carga de defensores, remató, tapó Fernández y el rebote lo tomó Bernardi y lo empujó a la red.

Dos minutos después Burián y sus defensores impidieron el descuento de los paraguayos, que llegaron al área sabalera en forma desordenada y caótica.

Pero Cerro pudo darle emotividad al encuentro cuando Rivas desbordó y metió un centro que Moreno Martins envió de cabeza al gol, saltando entre Goltz y Delgado, ratificando el boliviano confirmó que es un goleador formidable.

Falcioni movió el banco y sacó al esforzado Beltrán para colocar a "Wanchope" Ábila, que apenas entró tiró por arriba una pelota que podría haber sido gol.

En los últimos minutos Colón controló el juego, insistió para llegar al arco paraguayo, pero luego Falcioni colocó a defensores y volantes para resguardar a Burián y llevarse así un triunfo clave.

=SÍNTESIS=

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi, Federico Lértora y Andrew Teuten; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.

Cerro Porteño: Jean Fernandes; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez y William Riveros; Robert Piris Da Motta, Ángel Cardozo y Claudio Aquino; Fernando Romero y Marcelo Moreno Martins. DT: Francisco Arce.

Gol en el primer tiempo: 22m Farías (C) .

Gol en el segundo tiempo: 24m Bernardi (C) y 28m Moreno Martins (CP).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Antonio Galeano por Riveros (CP); 17m Leonardo Rivas por Rodríguez (CP); Alfio Oviedo por Romero (CP) y Damián Bobadilla por Piris da Motta (CP); 26m Hugo Franco por Espinola (CP); 34m Wanchope Abila por Beltrán (C); 40m Nahuel Gallardo por Teuten (C) y Santiago Pierotti por Farías (C).

Amonestado en el primer tiempo: 42m Patiño (CP).

Amonestados en el segundo tiempo: 19m Delgado (C); 32m Bobadilla (CP)y 42m Pierotti (C).

Incidencia: Expulsado en el segundo tiempo, 45+3m. Franco (CP).

Árbitro: Raphael Claus, de Brasil.

Cancha: Colón, de Santa Fe. (Télam)