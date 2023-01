Los equipos de Colón de Santa Fe y Vélez Sarsfield se pondrán a prueba mañana en un primer ensayo que sostendrán en la ciudad de Maldonado, en el marco de una serie internacional de amistosos que se llamará Copa Río de La Plata, que involucra equipos argentinos, uruguayos, peruanos y chilenos.

El encuentro se jugará desde las 20.30 en el Campus de la apuntada localidad uruguaya y contará con el arbitraje del local Leodán González. Será trasmitido por ESPN 3 y la plataforma Star +.

Los dos elencos han sabido mantener la base de sus respectivos planteles, de cara a la temporada 2023.

Por el lado de los ‘sabaleros’ las incorporaciones son el mediocampista ofensivo Joaquín Ibáñez (Arsenal) y el delantero uruguayo José Neris (River Plate de Montevideo). Al frente del equipo continúa el también uruguayo Marcelo Saralegui.

MIRÁ TAMBIÉN Barrios y Lesman son recientes incorporaciones de Agropecuario

No forma parte de la delegación santafesina el delantero tucumano Luis ‘Pulga’ Rodríguez, quien pretende forzar su salida, a partir de una relación poco cordial con el entrenador.

“No está en mi cabeza porque no se presentó como sus otros compañeros. En su momento manifestó que no quería seguir en el club y nadie me comunicó otra cosa, por eso nosotros seguimos nuestro camino”, dijo Saralegui.

“Hay nombres que se están por concretar en el puesto de él. Entonces no puedo ir para atrás, tengo que seguir", remarcó el entrenador de Colón.

Por su parte, la escuadra de Liniers sumó solamente al arquero Gastón Gómez (Racing Club) ante la partida de Lucas Hoyos a Newell’s, mientras que se produjeron los regresos de Mauro Pittón (Arsenal) y Nazareno Romero (Rosario Central), luego de finalizar sus respectivos préstamos.

El equipo que dirige el DT Alexander Medina no contará con los juveniles Valentín Gómez, Máximo Perrone, Santiago Castro y Julián Fernández, todos afectados al seleccionado sub ’20 de Argentina que desde el jueves 19 disputará el Sudamericano de la categoría en Colombia.

(Télam)