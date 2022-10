Colón de Santa Fe, envuelto en una crisis institucional, dio la sorpresa y goleó 4 a 2 a Estudiantes en La Plata, en partido de la 22da fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles de Colón fueron de Santiago Pierotti, Luis "Pulga" Rodríguez en dos ocasiones y Ramón "Wanchope" Ábila, mientras que para el local marcaron Fernando Zuqui y Fabián Noguera.

El "Sabalero", con el debut de Marcelo Saralegui como su DT, volvió a la victoria después de seis encuentros, mientras que Estudiantes sumó su tercera caída consecutiva y complicó sus chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Colón sorprendió en el inicio del partido a un Estudiantes que entró dubitativo y antes de los 10 minutos el visitante tuvo dos chances: al minuto un remate de Perlaza que se fue desviado y a los 6 Pierotti le pegó y el palo se lo negó.

A los 17m el local construyó una buena jugada con Boselli, Piatti y Más y Chicco se terminó luciendo ante el toque final de Piatti.

A los 19m Estudiantes quedó expuesto a una pelota que el "Pulga" le puso a Pierotti, que se la tiró larga a Andújar para tocar al gol y poner el 1 a 0.

A los 31m llegó la igualdad con un golazo de Zuqui de media distancia luego de aprovechar un rebote fortuito y clavarla contra el palo derecho de Chicco, que enseguida se lució ante un cabezazo de Boselli.

En el final de la etapa tuvo intervención el VAR. Díaz cabeceó, venció la resistencia del arquero y la pelota quedó bailando sobre la línea hasta que la sacó Chicco. El árbitro dio gol pero finalmente fue bien anulado.

En el inicio de la segunda mitad, a los 7m, Rodríguez aprovechó un tiro libre y con gran ejecución volvió a marcarle un gol al "Pincha".

Enseguida Ábila en una buena combinación con Bernardi estrelló su remate en el travesaño con el arco vacío, y minutos más tarde Piatti eludió a Chicco y el palo le negó la igualdad.

El local tuvo dos chances para igualar pero Chicco se lo sacó primero a Heredia y más tarde tuvo una gran atajada ante Morel.

A los 25m un mal centro de Más generó una contra con el equipo a contrapierna y Ábila no falló ante una habilitación de Bernardi y mano a mano con Andújar puso el tercero.

Dos minutos más tarde, Rodríguez ganó un par de rebotes en el área y no falló para liquidar el partido 4 a 1.

En el tiempo adicionado, Noguera ganó en un corner y marcó el descuento para el 4 a 2 final.

En la próxima jornada, la 23, Estudiantes visitará a River Plate, el miércoles a partir de las 21.30, y Colón recibirá en Santa Fe a Patronato de Paraná, el mismo día pero desde las 16.30.

- Síntesis -

Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Morel, Fernando Zuqui y Pablo Piatti; Leandro Díaz y Mauro Boselli. DT: Ricardo Zielinski.

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Andrew Teuten; Santiago Pierotti, Leonel Picco, Baldomero Perlaza y Cristian Bernardi; Luis Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Marcelo Saralegui.

Goles en el primer tiempo: 19m Pierotti (C) y 31m Zuqui (E).

Goles en el segundo tiempo: 7m y 27m Rodríguez (C), 25m Ábila (C) y 48m Noguera (E).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Leonardo Heredia por Zuqui (E); 16m Franco Zapiola por Piatti (E); 23m Juan Sánchez Miño por Pierotti (C); 25m Mateo Pellegrino por Castro (E) y Benjamín Rollheiser por Díaz (E); 32m Juan Álvarez por Bernardi (C); 37m Brian Farioli por Rodríguez (C), Stéfano Moreyra por Ábila (C) y Franco Déboli por Perlaza (C).

Amonestados: Díaz (E); Pierotti, Nardelli, Perlaza (C).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Fernando Espinoza. (Télam)