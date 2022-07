Colón de Santa Fe (8 puntos) reaccionó a una desventaja inicial y le ganó a Vélez Sarsfield (5), por 2-1, en partido correspondiente a la fecha 7 del torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF)

El conjunto "sabalero", eliminado de la Copa Libertadores a manos de Talleres de Córdoba, retornó a la victoria, luego de tres derrotas en fila y a las vísperas de la asunción del DT Sergio Rondina, quien mañana asumirá formalmente el cargo que dejó vacante Julio César Falcioni, tras su renuncia.

El equipo santafesino terminó el juego con un hombre menos como consecuencia de la tarjeta roja que recibió el joven Facundo Farías (St. 13m.) y el arquero local, Ignacio Chicco, quien resultó una de las figuras del partido en el Brigadier Estanislao López, le atajó un penal a Lucas Janson (St. 34m.).

Vélez, que sigue en vivo en la máxima competencia continental tras dejar en el camino a River Plate, sigue sin hacer pie en el certamen local. El conjunto del uruguayo Alexander Medina está en la 25ta. posición, entre 28 equipos, con apenas 5 unidades.

En el marco de un encuentro atractivo, el elenco visitante golpeó primero con una aparición en el área del pibe Valentín Gómez (Pt. 16m.), quien aprovechó un yerro defensivo en una pelota parada para definir cruzado y decretar la apertura.

El equipo de Liniers, lejos de replegarse, siguió con el predominio del balón, pero abrió huecos en defensa y le otorgó a Colón la chance de las réplicas.

El equipo local llegó a la igualdad, después de un tiro libre de Luis ‘Pulga’ Rodríguez, cuando el defensor Facundo Garcés (29m.) conectó el rebote.

El combinado "sabalero" pudo desnivelar antes del cierre de la etapa, con un remate de Ramón Abila que fue restado sobre la raya por el uruguayo Diego Godín (salió en el entretiempo), flamante refuerzo velezano.

El segundo período arrancó con vivacidad y Vélez, con las proyecciones de Leonardo Jara y Francisco Ortega, quiso continuar siendo protagonista.

De hecho, el pibe Ignacio Chicco se lució al detenerle un disparo de volea a Jara (6m.) y a la salida de un córner mal ejecutado por el equipo visitante pudo festejar el elenco "sabalero".

Un pelotazo largo puesto por Bernardi encontró en soledad a "Wanchope" Abila, quien aprovechó la caída de un defensor rival, quedó cara a cara con el arquero Hoyos y se la tiró de emboquillada para sellar el 2-1.

Enseguida, el pibe Farías se excedió en un planchazo a Garayalde y vio la tarjeta roja, tras la revisión con VAR. Colón debía aguantar la diferencia.

Vélez introdujo variantes como para ganar frescura en tres cuartos de cancha y tuvo una oportunidad inmejorable, cuando Garcés le cometió infracción en el área al ingresado Santiago Castro.

La ejecución de Janson permitió el lucimiento de Ignacio Chicco (34m.) y sostuvo la ventaja en favor de un Colón, que se abrazó nuevamente al triunfo, luego de tres derrotas consecutivas.

-Síntesis-

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Leandro Ojeda; Santiago Pierotti, Julián Chicco y Cristian Bernardi; Facundo Farías; Luis Miguel Rodríguez y Ramón Abila. DT: Adrián Marini.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Diego Godín, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde y Máximo Perrone; Luca Orellano, Lucas Pratto y Lucas Janson; Walter Bou. DT: Alexander Medina.

Goles en el primer tiempo: 16m. V. Gómez (VS), 29m. Garcés (C)

Gol en el segundo tiempo: 8m. Abila (C)

Cambios en el segundo tiempo; antes del inicio, Matías De los Santos por Godín (VS); 27m. Santiago Cáseres por Perrone, Julián Fernández por Orellano y Santiago Castro por Bou (VS); 37m. Juan Pablo Alvarez por L. Rodríguez (C); 41m. Joel Soñora por Garayalde (VS); 45m. Gian Nardelli por Meza y Juan Sánchez Miño por Bernardi (C)

Incidencia en el segundo tiempo: 13m. expulsado Farías (C); 34m. Ignacio Chicco (C) detuvo un penal a Janson (VS)

Amonestado: Garayalde (VS)

Cancha: Estadio Brigadier Estanislao López (Santa Fe)

Arbitro: Andrés Merlos

(Télam)