Colón de Santa Fe perdió toda chance de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, al caer esta noche en su visita a Arsenal de Sarandí, 2 a 0, en partido de la 13ra y penúltima fecha de la zona B de la primera fase.

Los goles del encuentro fueron anotados por Cristian Colman (24m ST) y Sebastián Lomónaco (40m ST).

Con la caída, Colón quedó con 16 unidades y cuatro por debajo de Aldosivi (20), el cuarto, con apenas una fecha por disputarse. Arsenal, que llegó a 14, ya se había quedado sin posibilidades pero sumó puntos relevantes para el promedio del descenso.

El DT de Colón, Julio Falcioni, puso una formación alternativa: el miércoles, el equipo santafesino tiene un choque clave con Cerro Porteño de Paraguay, por la cuarta fecha del grupo G, en el que se jugará buena parte de su futuro en la Copa Libertadores.

A pesar de eso, el "Sabalero" fue levemente superior a Arsenal en la primera etapa, pero le faltó profundidad y contundencia en el área local para trasladar esa diferencia al resultado.

Curiosamente en la segunda mitad, cuando Falcioni empezó a meter a algunos habituales titulares, Arsenal corrigió errores y revirtió el dominio del encuentro. Generó chances (lo mejor fue un remate de Lomónaco en el palo) hasta que se puso arriba con un gol del paraguayo Colman a los 24 minutos.

Falcioni insistió con el ingreso de sus jugadores de más peso (Farías, Meza, Beltrán) pero no hubo caso: Arsenal no solamente supo conservar la ventaja sino que la amplió, poco antes del final, con un gol de Lomónaco.

En la próxima fecha, la última de la primera fase, Arsenal visitará a Aldosivi de Mar del Plata y Colón recibirá a Vélez Sarsfield.

- Síntesis -

Arsenal: Alejandro Medina; Christian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez y Damián Pérez; Mauro Pittón, Leonel Picco, Dardo Miloc y Joaquín Ibáñez; Sebastián Lomónaco y Cristian Colman. DT: Leonardo Madelón.

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Luis Schlishting, Joaquín Novillo y Nahuel Gallardo; Brian Farioli, Stefano Moreyra, Tomás Moschión y Tiago Peiretti; Mauro Formica y Ramón Ábila. DT: Julio César Falcioni.

Goles en el segundo tiempo: 24m Cristian Colman (A) y 40m Sebastián Lomónaco (A).

Cambios: en el segundo tiempo, 10m Lucas Brochero por Chimino (A); 12m Rodrigo Aliendro por Farioli (C) y Cristian Bernardi por Moreyra (C); 17m Ignacio Gariglio por Suárez (A) y Alejo Antilef por Ibáñez (A); 25m Facundo Farías por Formica (C) y Eric Meza por Schlishting (C); 31m Lucas Beltrán por Pierotti (C); 35m Francisco Apaolaza por Colman (A) y Braian Rivero por Picco (A).

Amonestados: Chimino, Picco (A); Novillo, Moschión, Farías (C).

Cancha: Arsenal.

Árbitro: Fernando Echenique. (Télam)