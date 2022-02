Colón de Santa Fe se mantuvo en la cima de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer como local a Barracas Central por 2 a 1 en encuentro de la cuarta fecha.

Los goles del "Sabalero" fueron anotados por Cristian Bernardi (39m PT) y Lucas Beltrán (16m ST). Barracas Central, que no tiene puntos en el certamen (cuatro derrotas), se había puesto en ventaja con tanto de Nicolás Ferreyra (19m PT).

El equipo santafesino (10 unidades) volvió a ser local en la cancha de Patronato de Paraná mientras renueva el campo de juego del "Cementerio de los Elefantes".

En el "Guapo", mientras tanto, se produjo el debut del técnico interino Sergio Ramos, que subió de la Reserva para ocupar el hueco que dejó Rodolfo de Paoli con su alejamiento.

El primer tiempo fue parejo, con llegadas en ambos arcos, y estuvo bien el empate con el que llegaron al descanso.

Sacó ventaja Barracas Central a los 19m con un cabezazo de Ferreyra, que le ganó en el forcejeo dentro del área a Novillo y batió a Burian. El goleador había tenido una chance previa, también de cabeza, que quedó en manos del arquero local.

El gol de Ferreyra fue el segundo de Barracas Central en el certamen y le permitió ir ganando por primera vez un partido. El privilegio le duró 20 minutos, lo que tardó Colón en empatar.

El "Sabalero" se había acercado con un remate de Farías que tapó Gagliardo, otro de Beltrán y un cabezazo de Lértora hasta que, a los 39m, Bernardi puso el 1 a 1 con un golazo entrando al área grande por la izquierda.

En el segundo tiempo Colón fue superior, ganando los duelos en cada sector del campo. Primero se hizo fuerte en defensa, de manera que impidió que Barracas se acercara hasta Burian, y después fue generando espacios para llegar hasta Gagliardo.

La ventaja la alcanzó a los 16 minutos del complemento, con un cabezazo del ex River Lucas Beltrán. Con eso le alcanzó para quedarse con los tres puntos, porque Barracas apenas tuvo amor propio para ir hacia adelante y no le alcanzó.

En la próxima jornada, la quinta, Colón visitará a Tigre (lunes 7 a partir de las 19.15) y Barracas Central recibirá a Aldosivi de Mar del Plata (viernes 4 desde las 21.30).

- Síntesis -

Colón: Leonardo Burian; Jonathan Sandoval, Facundo Garcés, Joaquín Novillo y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Cristian Bernardi y Lucas Beltrán; Luis Miguel Rodríguez y Facundo Farías. DT: Julio César Falcioni.

Barracas Central: Maximiliano Gagliardo; Dylan Glaby, Nicolás Ferreyra, Tomás Lecanda, Maximiliano Rodríguez y Gonzalo Paz; Facundo Mater, Carlos Arce, Iván Tapia y Fernando Valenzuela; y Facundo Castro. DT: Sergio Ramos.

Goles en el primer tiempo: 19m Nicolás Ferreyra (BC) y 39m Cristian Bernardi (C).

Gol en el segundo tiempo: 16m Lucas Beltrán (C).

Cambios: en el segundo tiempo, 12m Junior Arias por Castro (BC) y Pablo Mouche por Arce (BC); 21m Juan Manuel Vázquez por Valenzuela (BC); 24m Cristian Vega por Aliendro (C); 29m Eric Meza por Sandoval (C) y Ramón Ábila por Beltrán (C); 33m Sebastián Rincón por M. Rodríguez (BC); 49m Paolo Goltz por L. Rodríguez (C) y Andrew Teuten por Farías (C).

Amonestados: Arce, Ferreyra (BC).

Cancha: Patronato de Paraná (local Colón).

Árbitro: Yael Falcón Pérez. (Télam)