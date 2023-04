Colón "sacó chapa" de equipo de primera y con ello y sin exigirse demasiado superó por 2 a 0 a Colegiales, de la Primera B, en el estadio Único de San Nicolás, para pasar a los 16avos de final de la Copa Argentina.

El prematuro gol de Santiago Pierotti, uno de los preferidos del técnico Néstor Gorosito, que hoy llegó a los 10 partidos sin derrotas desde que se hizo cargo del plantel "sabalero", cuando apenas habían transcurrido seis minutos, cumplió rápidamente con las lógicas predicciones que arrojaba este partido y aletargó no solamente las expectativas de Colegiales, sino también la voracidad de Colón.

Solamente el interés de Ramón Ábila en los santafesinos, que como goleador histórico de la Copa Argentina con 14 goles quería seguir aumentando su cuenta, le ponía pimienta a un desarrollo anodino de por sí, que inclusive derivó en un "entrevero" con los suplentes de su adversario cuando se consumía el primer tiempo.

Y si algo faltaba para terminar de neutralizar cualquier expectativa sobre este encuentro, en la primera pelota que tocó el paraguayo Carlos Arrúa al ingresar por Tomás Galván en el arranque del segundo período, le dio el segundo y definitivo tanto a Colón, cuando todavía quedaban más de 40 largos minutos por delante.

Para colmo de males, apenas superado el cuarto de hora "Pipo" Gorosito se ganó el fastidio de "Wanchope" al reemplazarlo por el volante José Nerys, y el partido se quedó definitivamente sin ningún jugador con "hambre de gol".

Y prueba de llo fue que desde entonces hasta el final no hubo acciones de real riesgo frente a los arcos, con ambos equipos aferrados al destino de este cotejo que ya estaba marcado desde hacía rato.

El "Chavo" Darío Lema dirigió hoy su último partido en Colegiales, ya que mañana se hará cargo de San Telmo, y su lugar en la dirección técnica será ocupado por Leonardo Lemos.

Colón jugará en la próxima instancia de 16avos de final de esta Copa Argentina ante el vencedor de la serie entre Lanús y Sol de Mayo, de Viedma, que participa del torneo Federal A, el próximo jueves 11 de mayo.

Ahora cada uno volverá a lo suyo, Colegiales a levantar la undécima posiciión en la que está en el campeonato de Primera B y Colón a seguir subiendo en la Liga Profesional con la ilusión de llegar al final de la temporada "clasificando a alguna copa internacional", según confesó el autor del primer tanto tras pase de Ábila, el pilarense que el pasado 3 de abril recién cumplió 22 años, Santiago Pierotti, al término de este insípido partido.

- Síntesis -

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Cristian Vega, Stéfano Moreyra, Tomás Galván y Juan Pablo Álvarez; Santiago Pierotti y Ramón Ábila: DT: Néstor Gorosito.

Colegiales: Juan Pablo Noce; Luis Monge, Federico Marchesini, Maximiliano Coronel y Rodrigo Cavallera; Franco Hanashiro, Elías Borrego, Juan Yangali

y Juan Rivas; Federico Martínez y Franco Caballero. DT: Darío Lema.

Gol en el primer tiempo: 6m. Pierotti (C).

Gol en el segundo tiempo: 4m. Arrúa (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Carlos Arrúa por Galván (C), 3m. Valentín Quevedo por Rivas (COLE), 12m. Juan Alvarez Morinigo por Hanashiro (COLE) y Franco Stella por Caballero (COLE), 18m. José Nerys por Abila (C) y Julián Chicco por Vega (C), 34m.Facundo Quintana por Martínez (COLE), Lucas Lezcano por Monge (COLE), Leonel Picco por Moreyra (C) y Lucas Acevedo por Goltz (C).

Amonestados: Stella, Martínez, Caballero, Marcos Jara (arquero suplente) y Quevedo (ambos cuando estaban en el banco) (COLE).

Cancha: Estadio Único de San Nicolás.

Árbitro: Nicolás Ramírez. (Télam)