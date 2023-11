Colón de Santa Fe goleó por 3 a 0 a Talleres de Córdoba, en un encuentro jugado esta tarde en el estadio Brigadier Estanislao López y válido por la decimotercera jornada de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

Los goles del "Sabalero" fueron anotados por Baldomero Perlaza, Ramón Ábila y Tomás Galván.

El triunfo dejó al conjunto santafesino en la cuarta posición de su zona con 20 puntos, a tres de los punteros River Plate y Huracán (23) y, por el momento, fuera de zona del descenso, mientras que la "T" se mantiene con 14 y en el undécimo lugar.

El equipo conducido por el entrenador Israel Damonte salió convencido desde el inicio y cuando todavía ambos equipos se estaban acomodando en el campo de juego, los locales lograron abrir el marcador con el tanto de Baldomero Perlaza a los cinco minutos de juego.

Talleres sintió el gol en contra recibido en el comienzo del partido y tres minutos después volvió a ser vulnerado por el tanto del delantero Ramón Ábila para dejar casi sin respuestas a los cordobeses.

El trámite de la primera etapa lo tuvo al local como controlador de la pelota, mientras que la "T" no tuvo respuestas certeras ni ideas claras para tratar de descontar, salvo al final de la primera etapa en la que Valentín Depietri sacó un remate que fue controlado por el arquero Matías Ibáñez.

La segunda etapa volvió a mostrar al equipo dirigido por el técnico Israel Damonte como el protagonista del partido, en contraposición con los cordobeses que volvieron a mostrarse faltos de reacción para poder al menos descontar.

El control de la pelota y la correcta ocupación de espacios le permitió al "Sabalero" aumentar la diferencia con el gol de Tomás Galván a los 13 minutos.

De cara al final del partido, Colón tuvo la tranquilidad para seguir controlando el ritmo de juego, tuvo algunas chances a su favor e hizo todo correctamente para quedarse con los tres puntos ante un Talleres que no supo qué hacer para intentar dar vuelta el resultado.

En la 14ta. y última jornada Colón visitará a Vélez Sarsfield, mientras que Talleres recibirá a Independiente.

=Síntesis=

Colón de Santa Fe: Matías Ibáñez; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Germán Conti, Rafael Delgado; Stefano Moreyra, Favio Álvarez, Tomás Galván, Rubén Botta; Baldomero Perlaza, Ramón Ábila. DT: Israel Damonte.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Kevin Mantilla, Lucas Suárez, Juan Carlos Portillo; Rodrigo Villagra, Luis Sequeira, Rodrigo Garro, Nahuel Bustos; Nicolás Vallejo, Valentín Depietri. DT: Javier Gandolfi.

Goles en el primer tiempo: 5m. Baldomero Perlaza (C) y 8m. Ramón Ábila (C)

Gol en el segundo tiempo: 13m. Tomás Galván (C).

Cambios: en el segundo tiempo: antes de comenzar, José Romero por Vallejo (T); 8m. Ramón Sosa por Bustos (T); 16m. Matías Gómez por Sequeira (T) y Lautaro Ovando por Depiertri (T); 21m. Javier Toledo por Ábila (C), Emmanuel Mas por Delgado (C); 28m. Santiago Pierotti por Álvarez (C); 37m. Braian Guille por Botta (C) y Ángel Cardozo por Moreyra (C); y 38m. Matías Galarza por Garro (T).

Amonestados: Suárez (T), Ábila (C), Ibáñez (C), Conti (C), Romero (T), Mas (C).

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón de Santa Fe).

(Télam)