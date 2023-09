Colón derrotó 3 a 1 a Argentinos Juniors en encuentro jugado esta tarde-noche en el estadio Brigadier General Estanislao López, de Santa Fe, válido por la sexta jornada de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El triunfo ubicó al "Sabalero" a la par de Huracán como punteros de la Zona "A" con 12 unidades, mientras que el "Bicho" se quedó con 10 puntos, fuera de los puestos de clasificación a cuartos de final por diferencia de gol.

Argentinos Juniors sufrió el primer traspié bajo la conducción de Pablo Guede.

El comienzo del partido se presentó abierto con dos equipos de buen pie y propuestas ambiciosas y vistosas.

MIRÁ TAMBIÉN El líder de la Zona B, Racing empató con Godoy Cruz en Mendoza

El visitante se puso rápido al frente a partir de un quite de Fernando Redondo ya en campo local, una serie de toques de primera con dos tacos incluidos y una soberbia definición de Gondou con comba de zurda que se filtró en el ángulo derecho.

El desarrollo se emparejó con el correr de los minutos y el equipo de Pipo Gorosito se adueñó de los rebotes y las segundas jugadas.

Sobre el cierre del primer tiempo, Alexis Martín Arias tuvo una reacción de reflejos notable y desvió con una mano un cabezazo de Favio Álvarez que tenía destino de red.

El segundo tiempo arrancó con una definición de goleador a cargo de Ramón Abila que no dudó tras recibir un pase de Álvarez filtrado por el callejón central.

MIRÁ TAMBIÉN Colón derrotó a Argentinos Juniors en el Brigadier López y es puntero dela Zona A

Colón prolongó unos minutos su gran arranque y pasó al frente con un cabezazo de Damián Batallini que marcó la "ley del ex".

Luego fue el recién ingresado Eric Meza el que se anotó como extremo con un golazo para llevar el resultado a 3 a 1.

En la próxima jornada (séptima y de clásicos interzonales) Colon recibirá a Unión también en el estadio Brigadier López, el próximo domingo desde las 16.30, mientras que Argentinos Juniors volverá a ser visitante, pero en el Ciudad de Vicente López ante Platense, el lunes a partir de las 21.

=Síntesis=

Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Paolo Goltz, Facundo Garcés y Emmanuel Mas; Favio Álvarez, Ángel Cardozo y Rubén Botta; Damián Batallini, Ramón Abila y Tomás Galván. DT: Néstor Gorosito.

Argentinos: Alexis Martín Arias; Javier Cabrera, Marco Di Césare, Mi guel Torren, Lucas Villalba y Santiago Montiel; Leonardo Heredia, Fernando Redondo y Alan Lescano; Luciano Gondou y Gabriel Avalos. DT: Pablo Guede.

Gol en el primer tiempo: 9m. Gondou (AJ).

Goles en el segundo tiempo: 1m. Abila (C); 9m. Batallini (C); 22m. Meza (C).

Cambio en el primer tiempo: 41m. Mariano Bíttolo por Montiel (AJ).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar: Matías Vera por Heredia (AJ); 20m. Eric Meza por Batallini (C); 30m. Jorge Benítez por Abila, Stéfano Moreyra por Alvarez (C); 34m. Francisco González Metilli por Lescano, Thiago Nuss por Cabrera (AJ); 43m. Germán Conti por Goltz (C) y 44m. Baldomero Perlaza por Botta (C).

Amonestados: Villalba y Torrén (AJ).

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Nazareno Arasa.

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón-Santa Fe). (Télam)