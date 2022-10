Colón de Santa Fe venció de local por 1 a 0 a Patronato de Paraná y lo dejó al borde del descenso a la Primera Nacional, en partido de la 23ra fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El DT "sabalero", el talentoso exvolante uruguayo Marcelo Saralegui, sumó su segunda victoria consecutiva desde que asumió gracias a un tanto de penal de Ramón "Wanchope" Ábila.

Ambos equipos brindaron un espectáculo interesante, ya que fueron de manera constante pero desordenada al ataque. Los dos arqueros tuvieron mucho trabajo y a veces los salvaron los palos.

La mano de Saralegui ya se nota: busca un equipo ordenado, corto y prolijo, con rápida salida para los ataques.

Por el lado de Patronato, Facundo Sava logró dotarlo de una actitud ofensiva constante, más allá del drama del descenso, y así se noto con la formación ya que dispuso una línea de cuatro, dos volantes de recuperación, Valdez Chamorro y Giani para generar y llegar y dos delanteros con mucha movilidad.

En los primeros 20 minutos se vio un partido entretenido con llegadas a ambos arcos, tránsito veloz de la pelota y buenas triangulaciones. Y en ese periodo Colón llegó más pero no pudo sacar ventaja porque "Wanchope" estuvo muy impreciso.

Hasta que a los 23m Bernardi y Ábila armaron una linda pared que derivó en el colombiano Perlaza, que dentro del área fue derribado por Valdez Chamorro. Echavarría cobró penal, Ábila se hizo cargo del remate tras una charla con el “Pulga” Rodríguez y puso el 1-0.

Patronato tuvo debilidades defensivas por el lado de Geminiani, que tenía que lidiar con Bernardi, las subidas de Delgado y a veces "Wanchope" que se tiraba para triangular.

Colón siguió ejerciendo el control del juego y Patronato padeció la falta de siete titulares, ya que Sava debió rotar por el desgaste físico de tantos partidos del torneo local y Copa Argentina, torneo en el que se metió en semifinales (se medirá con Boca).

Para el segundo tiempo, el "Colorado" introdujo a Estigarribia y a Jonás Acevedo para ganar en profundidad y aproximarse al arco defendido por Ignacio Chicco.

Tal como en el primer tiempo, al inicio de la segunda parte Patronato se fue encima de Colón y logró llegar y que Chicco interviniera para salvar su arco, pero lentamente el local fue recuperando el medio gracias a los cambios de Saralegui. Así el "Pulga" y "Wanchope" hicieron trabajar a Altamirano.

En su desesperación Patronato fue con todo y el partido se desordenó, ataque por ataque y muchas faltas, pero el resultado no se alteró. Colón festejó y Patronato quedó haciendo cuentas para el milagro.

= Síntesis =

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Santiago Pierotti y Christian Bernardi; Luis Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Marcelo Saralegui.

Patronato: Facundo Altamirano; Lautaro Geminiani, Juan Guasone, Carlos Quintana y Facundo Cobos; Franco Leys, Sebastián Medina; Jorge Valdez Chamorro y Justo Giani; Jonathan Herrera y Axel Rodríguez. DT: Facundo Sava.

Gol en el primer tiempo: 24m Ábila de penal (C)

Cambios en el segundo tiempo: 1m Jonas Acevedo por Medina (P), Nicolás Castro por Franco Leys (P) y Marcelo Estigarribia por Rodríguez (P); 16m Brian Farioli por Pierotti (C) y Stefano Moreyra pòpr Leonel Picco (C); 29m Mauro Formica por Rodríguez (C); 29m Tiago Banega por Valdez Chamorro (P); 35m Alexander Sosa por Herrera (P); 41m Juan Sánchez Miño por Perlaza (C).

Amonestados en el primer tiempo: 23m Valdez Chamorro (P); 45m Leys (P).

Amonestados en el segundo tiempo: 22m Rodríguez (C); 23m Herrera (P).

Expulsión: 48m Formica (C).

Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Germán Delfino y Diego Verlotta.

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón). (Télam)