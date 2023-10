Colón de Santa Fe se impuso como local por 1 a 0 ante Atlético Tucumán y salió de la zona de descenso, en un encuentro jugado esta tarde en el estadio Brigadier General Estanislao López y válido por la undécima jornada de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El gol del local fue anotado por Nicolás Romero, de Atlético de Tucumán, en contra de su propia valla, a los 22 minutos de la primera etapa.

El triunfo, luego de cuatro jornadas, dejó a los de Santa Fe en la tercera posición con 17 puntos, al igual que Vélez Sarsfield, y en puestos clasificatorias a la Fase Final, mientras que los tucumanos se mantienen con 14 unidades y en el octavo lugar.

Colón comenzó el encuentro en zona de descenso, pero lejos de ser una carga, el "Sabalero" fue protagonista desde el inicio, fue el que tuvo el control de la pelota y se paró en campo rival.

El equipo del debutante Israel Damonte, en reemplazo del técnico saliente Néstor "Pipo" Gorosito, se hizo fuerte en ataque por el sector derecho con las constantes subidas de Eric Meza, una de las figuras de su equipo en la primera etapa, junto a Rubén Botta.

A los 22 minutos, la buena circulación y el dominio de los locales les permitió llegar al gol tras un remate de Meza que se desvió en Nicolás Romero.

El gol le dio mayor tranquilidad a los santafesinos, que siguieron con el manejo de la pelota e incomodaron en varias oportunidades al arquero Tomás Marchiori, quien respondió siempre bien.

Los tucumanos se despertaron sobre el final de la primera parte, le sacaron la pelota a Colón y tuvieron una chance clara con Mateo Coronel, que dominó la pelota en el área y luego habilitó a Renzo Tesuri que definió de primera al lado del palo derecho en la única jugada de peligro a favor.

En el comienzo de la segunda etapa, Atlético Tucumán salió con mayor convencimiento y tomó el control de la pelota, obligado a al menos llegar al empate.

El "Sabalero", en tanto, no tuvo la intensidad mostrada en los primeros 45 minutos y se dedicó a jugar de contraataque y a cuidar el resultado a favor con una defensa sólida ante cada avance de la visita.

El equipo conducido por la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez fue el claro dominador a la largo del complemento, circuló correctamente la pelota, pero le faltó ideas para poder llegar a la igualdad.

En la próxima jornada (undécima) Colón visitará a Banfield, mientras que Atlético Tucumán recibirá a Independiente.

=Síntesis=

Colón (Santa Fe): Matías Ibáñez; Eric Meza, Facundo Garcés, Germán Conti, Rafael Delgado y Emmanuel Mas; Baldomero Perlaza, Cristian Vega, Rubén Botta; Javier Toledo; Ramón Ábila. DT: Israel Damonte.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Alexis Flores, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez.

Gol en el primer tiempo: 22m. Nicolás Romero (AT), en contra de su arco.

Cambios: en el primer tiempo: 6min. Bautista Kociubinski por Ramiro Carrera (AT). En el segundo, antes de comenzar, Justo Giani por Alexis Flores (AT), Santiago Pierotti por Eric Meza (C); 16m. Favio Álvarez por Javier Toledo (C); 18m. Julián Carrasco por Mateo Coronel (AT); 19m. Hernán De La Fuente por Renzo Tesuri (AT); Ángel Cardozo por Rubén Botta (C); 36m. Cristian Menéndez por Bautista Kociubinski (AT); 41m. Jorge Benítez por Ramón Ábila (C).

Amonestados: Romero (AT), Garcés (C), Vega (C), Pierotti (C), Bianchi (AT).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón de Santa Fe). (Télam)